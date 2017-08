FETHI BELAID via Getty Images

Le tourisme revient en grande forme à Djerba. L'île de rêve est en voie de connaître une saison touristique exceptionnelle, a annoncé le président de la Fédération régionale des agences de voyage à Djerba, Hamda Abdellaoui, dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm.

En effet, le secteur a retrouvé son souffle à Djerba grâce à la forte affluence des touristes européens. Cette amélioration est due principalement au retour des touristes allemands et anglais avec une augmentation de près de 60% par rapport à l'année 2016.

Par contre, la région a enregistré une nette baisse au niveau du nombre de touristes russes dont les chiffres ont chuté de plus de 50% par rapport à l'année dernière, selon le responsable.

Certes, la reprise est le fait des visiteurs étrangers, mais également de la clientèle tunisienne. Abdellaoui a, toutefois, souligné que le tourisme intérieur a donné un important coup de pouce au secteur en enregistrant une évolution de 54% comparant à l'année écoulée. "Djerba, c'est la tendance" a-t-il lancé en précisant que de nombreux hôtels ont affiché complet.

D'après l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), la Tunisie figure parmi les destinations touristiques mondiales les plus en vogue et susceptible d'évoluer d'avantage dans les années à venir. L'OMT avance une augmentation du trafic touristique en Tunisie de 32% et indique que près de 7.5 millions de touristes visiteraient la Tunisie en 2017, un chiffre proche des 7,8 millions recensés en 2010, toujours selon l'OMT.

De son côté, l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) dévoile que les prémices d’une reprise du tourisme européen vers la destination Tunisie, se dessinent à travers les dernières statistiques collectées. La Tunisie a enregistré, en effet, 1 725 891 entrées touristiques, en évolution de 46,2%, du 1er janvier au 20 mai 2017, par rapport à la même période en 2016.

Le nombre de touristes européens a augmenté de 31,1%, indique l'ONTT. Les Français viennent en première position avec 153 050 touristes, en évolution de 45,1 %, suivis par les Allemands (37 909 touristes) et les Italiens (28 807 entrées). Les Anglais reviennent, aussi, vers la destination Tunisie, enregistrant 8 943 entrées.

Selon la secrétaire générale adjointe de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie (FTH), Mouna Ben Halima, les prévisions pour l’année 2017 tablent sur une croissance de 30% de nombre des touristes européens, à 2 millions de visiteurs, contre 1,5 million d'européens en 2016.

La FTH précise que le tourisme maghrébin reste prépondérant avec l’entrée de 1.413.502 personnes, en accroissement de 44,7%, par rapport à la même période de 2016. La part du lion revient toujours, aux Algériens (766.383 entrées, en hausse de 61,2 %), suivis par les Libyens (619.662 entrées, en progression de 30,6%).

Cependant, ces bons indicateurs semblent insuffisants. Selon le président de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, Khaled Fakhfekh, ces chiffres sont dopés et ne font pas profiter le secteur hôtelier.

