La scène culturelle et artistique tunisienne vient de perdre l'acteur et comédien Romdhane Chatta (de son vrai nom Romdhane Ben Ayed), décédé dans la nuit de mercredi après un long combat avec la maladie.

Connu sous le nom de son personnage célèbre "Hmidatou" dans la série télévisée "Mhal Chahed" dans les années 7à-80 aux cotés de la grande actrice Dalanda Abdou, le défunt est considéré parmi les grands hommes de théâtre et de télévision en Tunisie.

Outre son rôle de "Hmidatou" le défunt a durant toute sa carrière artistique joué des rôles à succès comme celui de l'instituteur dans la pièce théâtrale "Le maréchal Ammar" aux côtés de feu Hamda Ben Tijani au milieu des années 70. Il a également joué un rôle dans la pièce de théâtre "Sakr Koreich" une production de la troupe de la ville de Tunis.



Durant plus de quatre décennies, il a laissé sa trace dans les feuilletons télévisés comme El Khotaab al beb" dans les années 90 avec le personnage "Tijani Kalcitta". Dans le cinéma il a participé du film le rebelle" d'Omar Khlifi (1968) et "Au pays de Tararani" de Hammouda Ben Hlima, Hedi Ben Khlifa et Férid Boughdir.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.