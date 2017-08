Classement Fifa: Le Brésil retrouve le sommet, le Maroc toujours 60e

FOOTBALL - La sélection marocaine a stagné à la 60ème position au classement mensuel de la Fédération internationale de football (FIFA), publié, jeudi, avant sa double confrontation avec le Mali les 1er et 5 septembre prochain, pour le compte des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la coupe du monde 2018 (groupe C).

En tête de ce classement, le Brésil a gagné une place, pour s'emparer des commandes, aux dépens de l'Allemagne, reléguée à la 2ème position, tandis que l'Argentine complète le trio de tête.

Le 4e rang est occupé par la Suisse, qui n'a pas connu pareil position depuis la toute première édition du classement mondial de la Fifa, suivie de la Pologne, qui enregistre, elle aussi, le meilleur classement de son histoire.

Suivent le Portugal (-2), le Chili (=), la Colombie (=), la Belgique (+1) et la France (-1) dans le Top 10.