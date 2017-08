Cette interview de Donald Trump sur la Corée du Nord en 1999 laisse entrevoir la logique derrière ses menaces

POLITIQUE - Donald Trump a franchi une nouvelle étape en menaçant la Corée du Nord de lui faire subir "le feu et la colère" si les provocations ne cessaient pas. Mais comme le montre notre vidéo en tête d'article, ce discours guerrier n'est pas nouveau dans la bouche du président américain. Dès 1999, et alors qu'il visait l'élection présidentielle de l'année suivante, le milliardaire évoquait déjà la possibilité de frapper la Corée du Nord militairement. "D'abord je négocierais, comme un dingue. Et j'essayerais d'obtenir le meilleur accord possible", déclarait-il à l'époque au micro de NBC. "Mais si les négociations échouent, il vaut mieux régler le problème maintenant que de le faire plus tard."