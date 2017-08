L'astuce de cette mère pour être sûre que sa fille ne lui ment pas a bien fait rire

INSOLITE - Il n'est jamais facile de surveiller un ado. Pourtant, cette mère a trouvé la solution pour s'assurer que sa fille ne lui ment pas à propos de l'endroit où elle se trouve le soir.

Heather Steinkopf, originaire de l'Ohio aux Etats-Unis, a effectivement demandé à sa fille, Kaelyn, de lui confirmer qu'elle se trouvait bien chez son amie Stevie. Au lieu d'un simple coup de fil, elle a exigé pour preuve un selfie des deux adolescentes comme le montre le tweet de Kaelyn posté le 29 juillet dernier.

I think it's safe to say my mom doesn't trust me pic.twitter.com/67fUqUBUpI

Sur la première capture d'écran de la conversation mère-fille, on voit qu'Heather Steinkopf a envoyé deux premiers messages: "Où es-tu?" puis, "Avant que tu ne me mentes, où est ta voiture?" ce à quoi Kaelyn a répondu "Chez Stevie".

Mais la maman ne compte pas s'arrêter là. Elle demande alors qu'elle lui envoie une photo d'elles, ensemble, "le pouce en l'air". Kaelyn s'exécute mais la mère suspicieuse n'est pas convaincue car la photo est prise dans le noir. L'adolescente renvoie alors un autre selfie.

Toujours pas convaincue, Heather Steinkopf réclame cette fois-ci que les deux filles se prennent l'une à côté de l'autre pour s'assurer que le cliché a bien été pris à ce moment-là.

Au bout de trois tentatives, Kaelyn obtient enfin l'aval de sa mère qui lui répond: "C'est bien... tu as réussi. Bonne soirée. Je t'aime."

Une technique bien rodée donc et qui a séduit de nombreux internautes:

smart mom! she works for fbi or cia ? if not she should lol

— Coby Ra (@CobyRayan) 2 août 2017