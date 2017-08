Al Hoceima: Mort du militant associatif Najim Abdouni, emporté probablement par sa maladie

DÉCÈS - Najim Abdouni, cadre d’une banque à Al Hoceima, connu pour son militantisme associatif, est décédé ce jeudi matin. Il a été retrouvé devant la porte de sa maison, des blessures à la tête.

L'information a été relayée par le journaliste Omar Radi sur son compte Twitter:

Le militant rifain Najim Abdouni est décédé. Il a été retrouvé par terre devant sa maison à l'aube, de graves blessures sur la tête. — Omar Radi (@OmarRADI) 10 août 2017

Responsable de l’Instance nationale de protection des biens publics, Najim Abdouni souffrait d’une maladie neurologique accompagnée de crises.

Le 20 juillet dernier, Najim Abdouni avait confié au HuffPost Maroc avoir perdu conscience, alors qu’il était sur les lieux de son travail vers 11h. Il avait été transporté à l’hôpital où il ne s'était réveillé qu’à 15h. Voix affaiblie, son état de santé n’avait apparemment pas connu d’amélioration, depuis.



Le président de l’Instance nationale de protection des biens publics, l’avocat Mohamed Tarek Sbai, nous a confirmé, ce matin, le décès de Najim Abdouni, soulignant que le défunt souffrait de plus en plus ces derniers jours, perdait conscience et tombait.

Dans une déclaration à Telquel , son ami Khalid Zittouni, ex-correspondant d’Al Ahdath Al Maghribia à Al Hoceima précise que "la famille assure que Najim Abdouni était dans sa chambre et serait tombé de son balcon suite à une de ces crises. Son entourage a demandé à ce qu’une enquête soit ouverte et qu’une autopsie soit pratiquée pour en avoir le cœur net".

Najim Abdouni avait, à maintes reprises, témoigné ces derniers mois au HuffPost Maroc de la situation qui prévalait à Al Hoceima, nous permettant d’étayer nos articles sur le sujet.

La rédaction du HuffPost Maroc présente à sa famille ses sincères condoléances.