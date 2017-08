Trump promet "feu et colère" à la Corée du Nord

ÉTATS-UNIS - La tension ne tombe pas entre les États-Unis et la Corée du Nord. Dans une récente déclaration, le président américain Donald Trump a émis une sévère mise en garde au régime nord-coréen, lui promettant "feu et colère" s’il continue à proférer des menaces envers les États-Unis.

"La Corée du Nord ne doit plus proférer de menaces envers les États-Unis", a déclaré, hier, mardi 8 août, le président Trump à la presse à Bedminster, dans l’État américain du New Jersey, assurant que le régime communiste "se heurtera au feu et à la colère (…) que le monde n’a jamais vus jusqu’ici".

North Korea "will be met with fire and fury like the world has never seen" if it makes any more threats to the US, says @realDonaldTrump pic.twitter.com/4DqTVRB4AW

— Sky News (@SkyNews) 8 août 2017