La Tunisie dans le top 10 des pays où le tourisme est en plein essor selon l'Organisation Mondiale du Tourisme

La Tunisie est désormais une destination touristique prisée qui jouit d'une notoriété de plus en plus importante, c'est ce que révèle l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) qui vient de publier son rapport des tendances touristiques pour l'année 2017.

Personne n'ignore les années extrêmement difficiles par lesquelles le tourisme tunisien est passé après les attaques terroristes qui ont visé le pays en 2015. Désormais, l'afflux de touristes semble reprendre en cette saison 2017 et un bilan prometteur s'annonce.

Le rapport de l'OMT place la Tunisie parmi les destinations touristiques mondiales les plus en vogue et susceptible d'évoluer d'avantage dans les années à venir.

Ainsi, le média britannique The Telegraph a dressé une liste des dix premières destinations.

"Alors, que pouvons-nous lire dans les données? Eh bien, le fait que des pays tels que l'Égypte et la Tunisie figurent parmi les dix premiers semble indiquer un rétablissement du tourisme après une série d'attaques terroristes" écrit la rédaction du Telegraph.

Selon l'OMT, les conseils de voyages fournis par le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth britannique suite à l'attaque terroriste sur la plage d'un hôtel à Sousse auraient favorisé la reprise de confiance des touristes. L'OMT avance une augmentation du trafic touristique en Tunisie de 32% et indique que près de 7.5 millions de touristes visiteraient la Tunisie en 2017, un chiffre proche des 7,8 millions recensés en 2010, toujours selon l'OMT.

Un mémorial en hommage aux victimes de l'attaque de Sousse

Autre surprise dans ce rapport, c'est la Palestine qui arrive en tête de liste. Selon l'OMT, la Palestine représente la destination dont le secteur touristique évolue le plus rapidement. En effet, l'ouverture en Cisjordanie de l'hôtel The Walled Off Hotel de l'artiste britannique Banksy semble avoir boosté le tourisme dans la région qui aurait augmenté de 57,8% selon le rapport de l'OMT.



The Walled Off Hotel en Cisjordanie inauguré le 03 mars 2017

Toujours dans les destinations arabes, on retrouve l'Égypte en 2ème place et qui a enregistré une hausse du trafic touristique de 51% malgré l'interdiction de desservir "Sharm El Sheikh" imposée par la Grande Bretagne à ses compagnies aériennes. Une estimation de 8 millions de vacanciers est toutefois établie pour 2017 et environ 14 millions en 2020.

Dans les destinations européennes, on retrouve uniquement l'Islande qui profite de l'effet Game Of Thrones, la célèbre série télévisée américaine, ainsi que de sa compagnie aérienne "Icelandair" qui offre à ses passagers en destination directe aux États-unis une escale gratuite en Islande.

Pour les destinations du continent asiatique, le Vietnam, la Mongolie ou encore les Îles Mariannes du Nord figurent dans le classement. La beauté des archipels asiatiques ou encore les déserts sablonneux de l'Asie centrale sont les principales attractivités de ces pays.

Quant au continent américain, l'Uruguay ainsi que le Nicaragua intègrent ce classement. L'Uruguay semble devoir cet essor touristique à la légalisation du cannabis en 2014, tandis que le Nicaragua le doit à ses plages bordées de palmiers, ses paysages verdoyants et aussi son histoire.

Par ailleurs, Israël arrive en 10ème position, bien qu'il soit limitrophe avec la Palestine, pays en tête du classement.

