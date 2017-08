Juventus: Hervé Renard rend visite à Mehdi Benatia

FOOTBALL - Medhi Benatia pourrait bel et bien revenir dans l'équipe nationale pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. L'ancien capitaine des Lions de l'Atlas, qui avait annoncé sa retraite temporaire à l'international en mars dernier, a reçu une visite spéciale ce mercredi matin, dans le centre sportif de la Juventus, à Vinovo en Italie.

Hervé Renard a, en effet, assisté à la séance d'entraînement des Bianconeri, comme le rapporte le site officiel de la Juve. Le sélectionneur national a naturellement rencontré Medhi Benatia, ainsi que l'entraineur de la Juventus Massimiliano Allegri.

Hervé Renard et Mehdi Benatia, ce mercredi à Vinovo.

Hervé Renard et Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juve.

Plusieurs médias, dont Assabah, ont avancé ces dernières semaines un possible retour du défenseur franco-marocain en sélection. Le principal concerné n'a toutefois encore rien confirmé.

"Il a été un capitaine remarquable à la CAN. Je l’ai toujours défendu et je le défendrai toujours. Je le répète: il faudrait que le peuple marocain ait un peu plus de respect pour Mehdi Benatia. Parce qu’il a été performant", avait affirmé en mars dernier le technicien français au micro d’Arryadia, après la victoire du Maroc contre la Tunisie (0-1) en amical. "Je n’ai rien à lui reprocher, au contraire, la porte sera toujours ouverte pour lui".

Le Maroc doit retrouver le Mali début septembre prochain, à Rabat puis à Bamako, pour les éliminatoires du Mondial 2018.

Les Turinois, eux, se préparent à affronter dimanche la Lazio de Rome à l'occasion de la Supercoupe d'Italie.