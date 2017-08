Séisme en Chine: Les images magnifiques du parc national de Jiuzhaigou avant le drame

CHINE - Les autorités redoutent le pire. Mardi 8 août au soir, un séisme de magnitude 6.5 a frappé la province chinoise du Sichuan, dans le centre du pays. Les responsables de la région redoutent une centaine de morts, dans cette zone reculée, mais appréciée des touristes notamment pour le parc national de Jiuzhaigou.

Cette réserve naturelle, région reculée du plateau tibétain, figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est de fait une zone très fréquentée par les touristes qui viennent admirer la beauté de ses lacs, mondialement reconnue. Selon l'agence Chine Nouvelle, plus de 38.000 personnes ont visité mardi ce parc national. Un attrait touristique qui peut laisser craindre un nombre de victimes très important.

En 1992, la vallée de Jiuzhaigou a été inscrite dans la "liste du patrimoine naturel international" de l'UNESCO. Cinq ans plus tard, elle entre dans le réseau de protection de "l'homme et la biosphère", explique le site chinevoyage.fr. Composé de 118 lacs, dispersés sur plus de 70.000 hectares, ce parc naturel est un endroit exceptionnel pour les Chinois.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la renommée de ces lieux ne semble pas être usurpée.

The Jiuzhaigou National Park amazes with its colourful lakes and fairy-tale scenery 💚 #asmallworld #aswpostcard pic.twitter.com/8nUmPAykYc — ASMALLWORLD (@ASMALLWORLD) 5 août 2017

Turismo e paisagens na China - O Vale de Jiuzhaigou https://t.co/ga0VpLERbu pic.twitter.com/iqdIcFzAKC — Chinatur Turismo (@chinatur) 2 août 2017

Situated in Sichuan province in the southwest of China, Jiuzhaigou Valley is world-wide famous for its breathtaking scene. pic.twitter.com/xVNVmE2tbc — Beijing Yixuanjiaye (@BjYixuanjiaye) 28 juillet 2017

TIBET JIUZHAIGOU VALLEY SCENIC AREA 3 & UNESCO WORLD HERITAGE SITE OF NATURAL ORDER 9489 AJ https://t.co/67Yn7KibOg pic.twitter.com/veyA96YGF3 — GARNERBARRO (@garnerbarro) 29 juillet 2017

New post (Jiuzhaigou National Park, Sichuan, China...) has been published on National Women's Day - https://t.co/Ec1uxYyGtA pic.twitter.com/pAyrpN5HC4 — National womens day (@nationalwomens2) 2 août 2017

Imagina ser #AuPair en #China y poder visitar lugares como Jiuzhaigou, una reserva natural ubicada en Sichuan pic.twitter.com/coy9h3kZ6r — Au Pair Venezuela (@global_aupairve) 17 juillet 2017

