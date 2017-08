ÉTUDES - Le Maroc serait parmi les pays où les citoyens se sentent le plus en sécurité et ont le plus confiance en leur police locale, d’après un rapport publié récemment par le centre de recherche américain Gallup. Le Maroc a obtenu le score de 83 sur 100, et se classe ainsi 43ème dans le monde, entre la Serbie et l’Estonie, et 3ème pays le plus sûr en Afrique, après le Rwanda et l'Algérie.

L’étude a été menée en 2016 auprès de 136.000 personnes de plus de 15 ans dans 135 pays dans le monde. Plus de 1.000 participants dans chaque pays ont dû répondre à quatre questions différentes lors d'entretiens en face à face pour que les chercheurs puissent mesurer leur sentiment de sécurité ainsi que leurs expériences personnelles concernant les crimes et le maintien de l’ordre public, afin d'établir l'index "low and order" ("loi et ordre").

L'organisation américaine voulait donc savoir s’ils avaient confiance en leur police locale, s’ils se sentaient en sécurité lorsqu’ils marchaient seuls la nuit, si on leur avait volé, à eux-même ou à quelqu’un de leur famille, de l’argent ou un bien pendant les douze derniers mois, et enfin s’ils ont été agressés pendant cette même période.

Selon le centre américain, les réponses à ces questions sont étroitement liées aux mesures de développement économique et social du pays. Pour les chercheurs, si le taux de criminalité augmente, la cohésion sociale est mise à mal et la performance économique du pays baisse.

Le pays obtenant le score le plus élevé est Singapour avec un score de 97 sur 100, alors que celui qui obtient le score le plus bas est le Venezuela (42 sur 100). Le seul pays arabe qui a pu atteindre le top 10 du classement est l’Algérie qui arrive en 7ème position, entre la Suisse et la Finlande, avec un score de 90.

Au niveau des grandes régions du monde, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord obtient un score total de 82 avec une augmentation de trois points par rapport au score de 2015, et se classe en cinquième position après les États-Unis et le Canada, l’Asie du sud, l’Asie de l’est, et l’Europe de l’ouest. En 2016, seulement 7% des citoyens de cette région révèlent avoir été agressés.

D'autres vérités

Les études sur la sécurité au Maroc se suivent... Mais ne se ressemblent pas. Un autre sondage international, mené en ligne et dont les résultats ont été publiés récemment sur le site Trip.com, a en effet classé le Maroc comme deuxième pays le plus dangereux au monde pour les touristes femmes après l’Égypte. Forbes avait relayé l'information en rappelant les conseils du gouvernement américain adressés à leurs citoyens venus visiter le Royaume.

Selon le site du Département d'État des États-Unis, "la mendicité agressive, les pickpockets, les cambriolages demeurent un problème majeur au Maroc surtout dans les endroits touristiques".

D’autres études menées en 2016 montrent également que le Maroc n’est pas un très bon élève lorsqu’il s’agit de sécurité. Le think tank américain IEP, l’institut pour l'économie et la paix, avait notamment placé le Maroc en 75ème position selon son indice global de la paix et en 90ème position dans le classement sur la performance de la police et des forces de sûreté nationale dans 127 pays différents.