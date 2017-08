Plus de 300.000 vues en 24 heures pour le nouveau clip du rappeur Lbenj

MUSIQUE - Ses fans l'attendaient depuis quelques jours. Le nouveau clip du rappeur marocain Lbenj est sorti ce 8 août. "Célibataire" a récolté plus de 300.000 vues en à peine un jour.

Sur un doux air d'auto-tune, Lbenj raconte son côté macho, soulignant qu'il est "méchant et pas facile", "sentimental, zéro sentiment, je sais profiter, profiter, et faire encore plus de peine". Et il adresse un message à une fille: "bye bye, bébé, me dérange pas avec les appels masqués. Vis ta vie et trouve-toi un autre mec".

Le clip, lui, ne répond pas à ses paroles. On y voit une jeune femme charmant un homme qui a une belle voiture, une belle villa, une belle Rolex. Finalement, elle complote avec Lbenj et deux enfants viennent le cambrioler. Une histoire "To be continued", conclut le clip du rappeur.

"Célibataire" fait partie de la tracklist de son nouvel album "Galaxy". Le dernier morceau dévoilé, "Sowelni", a atteint plus d'un million de vues en un mois.