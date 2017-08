Avant, pendant et après le soleil: Voici l'huile indispensable de l'été

Nourrissante, protectrice et régénérante, l'huile de carotte est juste magique. Un indispensable de l'été pour s'offrir une bonne mine et un teint hâlé.

C'est en fait un macérat huileux aux extraits de carottes, riche en vitamines et en bêta-carotène et aux propriétés anti-oxydantes. Excellente pour le visage, le corps et les cheveux.

Utilisée quotidiennement, l'huile de carotte protège l'épiderme des agressions extérieures.

Elle peut aussi être utilisée sous le maquillage, de cette façon, elle unifie la peau et donne un effet bonne mine.

Il est conseillé d'appliquer l'huile quotidiennement, ainsi, elle:

accélère et prolonge le bronzage

Donne un effet bonne mine

Protège la peau

Corrige le teint

Retarde le vieillissement

Avant de s'exposer au soleil, on prépare sa peau et on commence, au minimum, deux semaines à l'avance, et d'une manière quotidienne.

Autobronzant naturel, on l'utilise pendant l'exposition au soleil, sans pour autant oublier sa crème solaire. L'huile de carotte ne protège pas la peau du soleil.

Enfin, appliquée après le soleil, l'huile de carotte aide à prolonger le bronzage tout en adoucissant et nourrissant la peau.

Et les cheveux?



Aussi! L'huile de carotte peut être un soin capillaire. Utilisée comme masque pour les cheveux, elle donne un résultat brillant et assouplit les cheveux.

