Selon le président de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, Khaled Fakhfekh, "les loisirs en Tunisie coûtent chers".

C'est ce qu'il a déploré dans une déclaration accordée à la radio Mosaïque Fm. Pour lui, en tant qu'hôtelier, "avec tous mes respects pour les tunisiens, algériens et libyens, il faut qu'on ai 4 millions d'européens qui viennent (dans les hôtels) sur toute l'année" pour que les hôteliers s'y retrouvent.

"Or on ne les a pas. Sur 6 millions de touristes, on enlève 3 millions de Tunisiens et d'Algériens. Il reste quoi, 3 millions? Enlevez-y les Libyens, que reste-t-il? Rien du tout" a-t-il déploré.

Si 6 à 7 millions de touristes viennent en Tunisie, il faut "les décortiquer" selon Khaled Fakhfekh car tous ne font pas profiter le secteur: "Par exemple, les Algériens qui viennent, ils ne logent pas dans les hôtels et ne consomment pas dans les hôtels" affirme Fakhfekh.

"On dit toujours que les hôtels sont chers en Tunisie, mais ce n'est pas les hôtels qui sont chers. C'est la vie en Tunisie qui est chère. Les restaurants et les cafés en Tunisie sont plus chers qu'en Espagne" a-t-il également déclaré.

Depuis les attentats du Bardo et de Sousse, la situation des hôtels en Tunisie est critique. "Environ 20% de la capacité hôtelière est menacée de disparition" avait affirmé en janvier dernier Khaled Fakhfekh au HuffPost Tunisie.

Cependant les bons indicateurs de cette saison touristique semblent ne pas pleinement profiter au secteur hôtelier selon le président de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie.

