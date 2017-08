Ces 3 Tunisiens figurent parmi les 50 personnalités arabes les plus influentes pour l'année 2017, selon le magazine "The Middle East"

Le magazine The Middle East a publié une liste des 50 personnalités arabes les plus influentes pour l'année 2017.

Selon le magazine, le printemps arabe a apporté un vent de changement aux sociétés arabes et a permis de voir l'émergence de nouveaux jeunes talents sur le plan artistique, mais aussi dans le monde des affaires ou encore dans le monde politique.

"Nous avons inclus des hommes d'affaires qui ont apporté de l'emploi, de l'éducation, de la formation et de la prospérité aux pays arabes, ainsi que des penseurs - écrivains, artistes, commentateurs et cinéastes qui ont apporté de l'espoir. Nous avons également inclus des innovateurs et des inventeurs et ceux qui ont jugé bon d'utiliser leur influence dans le but d'améliorer la vie de ceux qui sont moins fortunés. En résumé, nous avons établi une liste des personnes dont l'influence inspirera les générations à venir." écrit la rédaction de The Middle East Magazine.

Parmi les 50 personnalités choisies par le magazine, on y trouve l'écrivain et cinéaste tunisien Farid Boughedir avec une petite biographie contenant ses principaux accomplissements. The Middle East estime que grâce à ses films, il vise à promouvoir une image positive de la Tunisie à travers le monde.

On y trouve également la blogueuse Lina Ben Mhenni. L'activiste y est décrite comme l'une de ceux qui ont contribué à alerter l'opinion internationale sur les dépassements du président déchu Ben Ali à travers ses photos et vidéos publiées pendant la révolution. Le magazine souligne également ses accomplissements, notamment le prix "Deutsche Welle International Blog Award" mais aussi le prix de journalisme "El Mundo International Prize for Journalism".

La 3ème personnalité tunisienne choisie est la fondatrice de la société Proclean, Wafa Makhlouf Sayadi.



Proclean commercialise et fabrique différents produits et équipements pour l’hygiène industrielle et professionnelle, mais le magazine s'est principalement intéressé à l'activité écologique de Proclean notamment la collecte d'ordures ménagères ainsi que le nettoyage des plages. Le choix de Wafa Makhlouf Sayadi revient également à sa réussite entrepreneuriale ainsi qu'à l'inspiration qu'elle communique aux jeunes, les incitant à prendre des risques et à investir dans leurs passions.

Dans cette liste, qui n'est pas soumise à un ordre bien spécifique, on trouve également le prince saoudien Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz, la journaliste algérienne Nabila Ramdani, la palestinienne et plus jeune médecin arabe Iqbal Al Asaad, devenue docteur à l'âge de 20 ans, le chercheur marocain Adnane Remmal, mais aussi la célèbre anglo-libanaise Amal Clooney, femme de l'acteur hollywoodien Georges Clooney.

On y retrouve également des chanteurs comme le duo libanais Maher Zain et Nancy Ajram.

Le chirurgien égyptien Waleed Hassanein a été également choisi pour sa méthode révolutionnaire de préservation des organes d'un donneur.

Toutes ces personnalités ont contribué chacune à sa façon, au changement des sociétés arabes durant ces dernières années. L'influence peut être aussi bien positive que négative, ainsi, le charisme et les qualités particulières que l'on prête à une personne peuvent en faire une personne influente, même si celle-ci le fait d'une façon non délibérée.

