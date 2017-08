La première édition du championnat d'Algérie de la pizza est prévue du 23 au 26 août au niveau de la promenade des Sablettes (Alger) avec la participation de plus de 500 pizzaiolos, a-t-on appris mercredi auprès de l'Office des parcs des sports et des loisirs d'Alger (OPLA).

Organisée par la wilaya d'Alger en collaboration avec le Restaurant Napoli 1820, cette manifestation, "première du genre" en Algérie regroupera plus de 500 pizzaiolos issus des différentes wilayas du pays au niveau du restaurant Barberousse à la promenade des Sablettes", a indiqué à l'APS la chargée de l'information et de la communication à l'OPLA, Karima Boudiaf, ajoutant que le concours prévu à partir du 23 aout de 17h00 à 00h00 sera ouvert au public.

Les participants à cette manifestation organisée aussi en collaboration avec l'association napolitaine de pizza bénéficieront d'une formation sur la méthode de préparation de la véritable pâte à pizza napolitaine, encadrée par des chefs napolitains.

Les trois premiers lauréats de ce concours culinaire se verront décerner de valeureux présents, a-t-elle ajouté sans en préciser la nature.

Les cinq premiers profiteront d'une semaine de formation dans un restaurant de luxe en Italie, en sus de leur qualification au championnat du monde de la Pizza, prévue en 2018 en Italie, a ajouté Mme Boudiaf, précisant que des attestations de participation seront attribuées à tous les candidats.

Le concours est ouvert à tous les pizzaiolos âgés de 18 ans et plus, titulaires ou non titulaires de diplômes à la condition de remplir le formulaire disponible sur la page Facebook de l'Office www.facebook.com/opla.opla23 et de l'envoyer à l'adresse Opla.Neapolitanpizza@gmail.com.