Lors de la première assemblé du Conseil des pairs pour l’égalité des chances hommes-femmes, le 8 août, le chef du gouvernement Youssef Chahed a tenu un discours pour présenter les objectifs du gouvernement en matière de lutte contre les différentes formes de discriminations à l'égard des femmes et pour évaluer les mesures déjà prises en la matière. (vidéo ci-dessous)

La loi relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes est "historique"

Youssef Chahed a tenu au préalable à féliciter le ministère de la Femme, de la famille et de l'enfance pour l'adoption de loi relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes, qu'il la qualifie d' "avant-gardiste" et "historique". "Je tiens à féliciter aussi chaque femme, homme et famille tunisienne", a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a remercié les différents acteurs gouvernementaux et de la société civile qui "grâce à leur union ont contribué à faire briller l'image de la Tunisie dans le monde", a-t-martelé.

Youssef Chahed compare ladite loi au Code du Statut Personnel: "Cet exploit sera gravé dans l'Histoire de la Tunisie comme l'est le Code du Statut Personnel", a-t-renchéri.

Des réalisations mais...

Afin de parvenir à enrayer les pratiques discriminatoires envers les femmes, Youssed Chahed insiste sur le travail de sensibilisation en la matière, qui concerne également le sommet de l'État. C'est ainsi qu'il a annoncé que les ministres ont reçu une formation relative à l’approche genre, en novembre dernier mais il admet cependant que ce n'est pas suffisant. Pour lui, cette formation doit englober tous les hauts cadres de l'État.

Autre lacune signalée par Chahed, la présence minime de femmes dans les postes de décision, à commencer par le gouvernement, reconnait-il, tout en promettant de faire des efforts en la matière en imposant la parité. Il a pointé du doigt "le problème des mentalités qui doivent changer à ce sujet".

LIRE AUSSI: 100 mesures pour endiguer les violences envers les femmes en Tunisie

"Il faut imposer l'égalité salariale et l'égalité des chances dans les postes de responsabilités", a-t-il affirmé.

Afin de parvenir à cet objectif, Youssed Chahed annonce que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes sera au centre de la planification, la programmation et la budgétisation des politiques publiques.

"Je compte sur votre mobilisation pour réaliser des résultats quantitatifs et qualitatifs notables", a-t-il martelé en s'adressant au Conseil.

Chahed a avancé le chiffre de 3600 femmes dans toutes les régions qui ont pu bénéficier d'un accompagnement gouvernemental pour la réalisation d'environ 1736 projets économiques. "Notre objectif est de 8000 projets d'ici 2020", a-t-il promis.

À noter que le Conseil des pairs pour l’égalité des chances hommes-femmes, mis en place début 2017, oeuvrera à endiguer les discriminations basées sur le genre en surveillant les politiques publiques en la matière et en proposant des réformes de nature législative, réglementaire et administrative susceptibles de les éradiquer.

Le conseil est présidé par le chef du gouvernement et travaille sous l’égide du ministère de la Femme, de la famille et de l’enfance. Parmi ses membres, Saida Garrach (représentant de la présidence de la République), Sana Ben Achour, présidente de l'association "Beity", Dalenda Larguèche, représente du Centre de recherches, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF) ainsi que d'autres associations et représentants des ministères.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.