Usain Bolt prend sa retraite après avoir fini 3ème aux championnats de Londres (VIDÉO)

SPORT - L’athlète jamaïcain Usain Bolt a couru, samedi, le dernier 100m individuel de sa carrière devancé par les deux Américains Christian Coleman (9,94s) et Justin Gatlin (9,92s) aux championnats du monde d’athlétisme à Londres.

Sa médaille de bronze n’a pas empêché les acclamations et applaudissements du public londonien qui n’avait pas manqué de huer le vainqueur Gatlin qui s’incline devant la légende Bolt. Justin Gatlin avait été suspendu entre 2006 et 2010 pour dopage.

“Mes fans voulaient que je fasse une toute dernière saison donc je l’ai fait et je n’ai aucun regret", déclare Bolt à la presse après la course. “Je comptais toujours prendre ma retraite peu importe si je gagnais ou je perdais. Ça ne change rien à ma carrière. Il est temps de partir”, insiste-t-il.

Celui qu’on surnomme “Lighthning” Bolt, ou "La Foudre", finit la course en 9 secondes 95, bien loin de son record du monde de 9,58s décroché à Berlin en 2009. Il détient aujourd’hui deux autres records: celui du 200m (19,19s) obtenu quatre jours après son premier record du monde, et le relais 4x100m (36,84s) qu’il partage avec Nesta Carter, Michael Frater et Yohan Blake depuis les Mondiaux de Londres 2012.

Le Jamaïcain d’1m96 termine sa carrière d’athlète avec huit médailles d’or olympiques, onze titres mondiaux et trois records du monde.

Les spectateurs pourront faire leurs adieux à l’homme le plus rapide du monde le 12 août aux championnats du monde d’athlétisme à Londres lors du relais 4x100m. Une dernière chance pour Bolt d’établir un nouveau record du monde avant sa retraite?