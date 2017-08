Ce détail sous la photo sexy de Rihanna ne passe pas inaperçu

NSTAGRAM - Huit ans après leur séparation, il est encore là. Qui? Chris Brown, l'ex de Rihanna. Où ça? Dans les commentaires de sa dernière photo torride sur Instagram, postée en direct du carnaval de la Barbade où la star s'éclate comme une folle chaque année où presque.

16 heures après la mise en ligne de cette photo, 68.000 commentaires ont été publiés dessous. Des messages d'anonymes comme des messages de stars. La chanteuse Lorde a lâché un "Je suis morte", Nick Jonas a ajouté deux emoji "feu" pour signifier à quel point Riri est "hot". Mais Chris Brown a aussi eu envie de lâcher son petit emoji dans le flot de commentaires. Il aurait pu se fondre dans la masse, mais il n'a pas échappé aux fans...

We gotta defend Rihanna at all costs pic.twitter.com/Afg2ddgcrl

— Dory (@Dory) 8 août 2017