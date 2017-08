Normalisation des vols vers l'Algérie au départ de Paris-Vatry

Tous les vols de Atlas Atlantique Airlines (AAA) vers l'Algérie au départ de L'aéroport de Paris-Vatry (Marne) pourront se dérouler comme prévu, après un règlement du contentieux entre les deux parties, selon un communiqué commun.

La semaine dernière, Paris-Vatry avait menacé de "ne plus assurer les vols" de la compagnie low cost à partir du 10 août à cause de "désaccords commerciaux persistants".

"L’aéroport Paris-Vatry et la compagnie Atlas Atlantique Airlines ont trouvé un accord sur les différends commerciaux qui les opposaient. L’ensemble des vols planifiés par la compagnie s’opéreront donc normalement au Départ/Arrivée de la plateforme marnaise, selon le programme établi par Atlas Atlantique Airlines", affirment les directions de l'aéroport et de la compagnie dans leur communiqué conjoint.

Les deux parties mettent en avant "l'intérêt des passagers".

Atlas Atlantique Airlines, en redressement judiciaire depuis le mois de mars, selon Paris-Vatry opère actuellement 12 vols hebdomadaires sur 6 villes algériennes, dont Alger et Oran.

Deux autres compagnies low cost, Ryanair et Click And Fly, assurent des vols commerciaux vers Nice, Porto et Marrakech depuis cet aéroport implanté à 30 km de Châlons-en-Champagne, géré par le département de la Marne et davantage tourné vers le fret.

