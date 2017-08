Vous ne trouverez pas plus blasé que ce journaliste anglais

MÉDIAS - Besoin de vacances peut-être? Au cœur de l'été, et alors que la plupart des téléspectateurs profitent du soleil et des plages pour quitter leur poste de télévision, il peut parfois devenir extrêmement ardu de tenir l'antenne d'une chaîne d'information en continu sans enchaîner les sujets de moindre importance. Et visiblement, cette situation ne plaît pas du tout à Simon McCoy.

Ce dernier est un journaliste estimé de BBC News, et lundi 7 août, dans le creux d'un après-midi apparemment très pauvre en informations d'importance, il n'a pas hésité à montrer qu'il s'ennuyait ferme. Comme le montre la vidéo de nos confrères au HuffPost France en tête d'article, il a ainsi ouvertement fait part de son désintérêt total pour un reportage qu'il était censé annoncer. Mais comme celui-ci portait sur une compétition de chiens surfeurs, on peut probablement lui excuser ce passage un peu trop honnête.