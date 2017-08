Cette photo résume la démobilisation de certains tunisiens à quelques mois des élections municipales

Un internaute a capturé une photo pour le moins insolite dans un arrêt de bus au quartier d'Ennasr (dans le gouvernorat de l'Ariana).

En effet, alors que l'Instance Supérieure Indépendante des Élections (ISIE) a collé une affiche afin d'inciter les gens à aller s'inscrire pour les élections municipales, celle-ci a été taguée.

Le message transmis par ce Tag est on ne peut plus clair: "On s'en fout de vos élections, baissez le prix de l'alcool" est-il noté. Un message de mauvais augure en vue des prochaines municipales.

@ISIETN il semblerait qu'un jeune qui aimerait vous transmettre un message... (vu au quartier d'Ennasr II) pic.twitter.com/C2cYoxuYfS — houkechland (@houkechland) 7 août 2017

En effet, avec 421.000 nouveaux votants sur trois millions de nouveaux électeurs potentiels, la mobilisation s'avère plus difficile que prévue selon l'ISIE. Plusieurs jeunes, déçus de voir que rien n'a changé depuis les élections présidentielles et législatives n'y croient plus.

L'inscription sur les listes électorales s'arrêtera le 10 août prochain. Les élections municipales sont prévue pour le 17 décembre 2017.

