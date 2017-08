Chine: Vers la construction de la première base de simulation de vie sur Mars

La base comprendra un "quartier martien" et un "camping martien" | 3quarks via Getty Images

ESPACE - La Chine implantera sa première base de simulation de la vie sur Mars dans la province chinoise du Qinghai (nord-ouest), a déclaré, mardi, le gouvernement local.

La base se trouvera dans la région de la falaise rouge de l'arrondissement de Da Qaidam, également connu comme Dachaidan, dans la préfecture autonome Mongolo-tibétaine de Haixi.

Situé dans le Bassin Qaidam dans l'ouest du Qinghai, Haixi a été choisie pour son relief, son paysage et son climat semblables à ceux de Mars, a indiqué Wang Jingzhai, chef adjoint du comité du parti communiste chinois (PCC) pour la préfecture.

Le gouvernement de Haixi et l'Académie des Sciences de Chine ont signé un accord en novembre 2016 pour construire la base et ont commencé à discuter la localisation du projet.

La base, qui comprendra un "quartier martien" et un "camping martien", sera transformée en première base culturelle et touristique expérimentale pour l'éducation à l'espace et à l'astronomie, le tourisme sur le thème de Mars, la recherche scientifique et le tournage de films.