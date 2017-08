"Djerbabus" : Un chatbot pour vous permettre de vous déplacer plus facilement à Djerba

Vous avez peut-être entendu parler des chatbots Messenger ou des chatbots en général. Ce sont des robots informatiques qui réagissent à des commandes prédéfinies pour ensuite exécuter une tâche informatique et renvoyer le résultat recherché.

Les chatbots peuvent être utilisés dans plusieurs services et permettent un gain de temps et de ressources humaines, et donc un meilleur service ainsi qu'une meilleure expérience utilisateur.

Dans ce contexte, un collectif de citoyens pour la défense de l'île de Djerba a mis au point Djerbabus, un chatbot Messenger qui a pour mission de renseigner les utilisateurs sur les horaires et trajets des bus au sein de l'île. Ce projet est le fruit du travail de Hamza Ben Massoud et Noureddine Arrami, 2 ingénieurs de la région qui ont d'abord commencé par collecter toutes les informations nécessaires au fonctionnement du bot comme les horaires, les itinéraires, les villes desservies par les bus, etc..

Pour bénéficier des services de "Djerbabus", vous n'aurez qu'à converser avec un un robot sur Facebook Messenger, lequel répond à vos commandes et vous renvoie les informations que vous recherchez. Il n'est également pas nécessaire d'avoir un compte Facebook pour en bénéficier.

Le chatbot surnommé "Djerbabus" répond à 3 commandes à savoir, la commande "Bus" qui permet de choisir le trajet souhaité, "Help" pour avoir une idée sur comment fonctionne le robot, et la commande "Lang" pour choisir la langue.

Les langues disponibles sont plus que suffisantes pour satisfaire tous les utilisateurs car en effet, "Djerbabus" parle non seulement le dialecte tunisien (langage sms inclus),l'arabe, le français, mais aussi l'anglais.

Nous avons essayé "Djerbabus" et le résultat s'annonce très prometteur, vous pouvez voir son fonctionnement à travers ces captures d'écran.





En plus de "Djerbabus", Hamza Ben Massoud et Noureddine Arrami ont mis en ligne le site web rntt.tn sur lequel vous pouvez vous renseigner sur les itinéraires des bus aussi bien dans à Djerba qu'à l'extérieur de l’île.

Contactés par le site tunisien Tunisie Haut Débit, le duo d'ingénieurs ont annoncé leur projet d'étendre leurs services à plusieurs autres villes tunisiennes, mais qu'ils sont toujours en attente d'une réponse de la part du ministère du transport en vue d'une coopération.

