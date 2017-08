Ces acteurs d'origine maghrébine vont faire l'actualité ciné en 2018

CINÉMA - Si des acteurs comme Jamel Debbouze, Tahar Rahim ou Reda Kateb sont désormais des noms connus du grand public, une nouvelle vague de jeunes acteurs d'origine maghrébine tracent petit à petit leur voie dans le cinéma européen ou américain. Voici quelques uns des visages que vous ne pourrez pas rater en 2018 (et surprise, aucun ne jouera le rôle d'un terroriste!):

Marwan Kenzari

Souvenez-vous bien de ce visage, puisque vous le verrez partout l'année prochaine. Né aux Pays-Bas de parents tunisiens, Marwan Kenzari multiplie les productions hollywoodiennes. Cette année, il sera à l'affiche de l'adaptation cinéma du classique d'Agatha Christi, "Le crime de l'Orient-Express", aux côtés de Johnny Depp, Kenneth Branagh ou encore Penelope Cruz.

Mais c'est sûrement son prochain rôle qui le fera connaître du grand public. C'est lui qui incarnera Jafar dans l'adaptation par Guy Ritchie d'"Aladdin" de Disney. Une annonce qui crée l'émoi auprès des fans du dessin animé qui ne sont plus sûrs s'ils doivent être du côté d'Aladdin, incarné par l'Egyptien Mena Massoud, ou du méchant Jafar! Petite particularité qui ravira les Marocains, l'acteur arbore sur son pectoral droit un tatouage avec écrit "Rabat", en référence au film éponyme dans lequel il a joué en 2011.

Disney just cast this actor, Marwan Kenzari, as Jafar in the live-action Aladdin, which I...uh...that is...um...what was I saying? pic.twitter.com/bVDv2JAZYs — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) 4 août 2017

Sofia Boutella

Cette année, elle était partout. Découverte par le grand public dans "Kingsman", où elle jouait le bras droit du méchant, incarné par Samuel L. Jackson, l'actrice algérienne multiplie depuis les blockbusters américains ("Star Trek", "La Momie"...). Son dernier rôle au grand écran: celui d'une espionne qui tombe sous le charme de Charlize Theron, alias "Atomic Blonde". En 2018, les téléspectateurs de la chaîne HBO la retrouveront au casting du téléfilm Fahrenheit 451, inspiré de classique du même nom.

Né en Algérie, Sofia Boutella commence sa carrière en tant que danseuse. Elle a notamment dansé sur scène avec Madonna et a été sélectionnée pour participer à ce qui devait être la dernière tournée de Michael Jackson "This is it". La danse est une pratique qu'elle n'a pas tout a fait mise de côté: en atteste cette vidéo où elle et deux autres danseuses se lancent dans une chorégraphie endiablée sur le rythme de "Move Over" de Janis Joplin:

3 girls & a bench - check out @marycebrian 's latest 💃🏻💃🏻💃🏻 Une publication partagée par Sofia Boutella (@sofisia7) le 8 Mai 2017 à 14h56 PDT

Assaad Bouab

Si pour une partie des Marocains il restera toujours Mao dans "Marock", c'est dans le rôle de l'ambitieux Hicham Janowski que l'acteur marocain s'est désormais fait connaître du grand public. En rejoignant la deuxième saison de la série française "10 pour cent", c'est un immense coup de projecteur qui a été donné sur Assaad Bouab. Une reconnaissance qui continuera au théâtre: il sera à partir du mois de novembre à l'affiche de la pièce "Les trois soeurs", au théâtre de l'Odéon à Paris, aux côtés d'Eric Caravaca (autre natif du Maroc) et Amira Casar. Que les fans du personnage de l'acteur se rassurent, il sera bien à l'affiche de la troisième saison de "10 pour cent" en 2018.

Oulaya Amamra

Oulaya Amamra continue sa percée dans le cinéma français. La jeune actrice franco-marocaine, qui a remporté en février dernier le César du meilleur jeune espoir féminin, débutera bientôt le tournage du prochain film de Romain Gavras (fils de Costa Gavras). Un film au casting cinq étoiles puisque la jeune actrice donnera la réplique à Vincent Cassel et Isabelle Adjani. C'est cette dernière qui a relevé cette information dans les colonnes du magazine Grazia, reprise par le site Allociné. Isabelle Adjani a d'ailleurs qualifié le film de "projet assez déjanté, barré".

Camélia Jordana

Celle qui a fini troisième lors de l'édition 2009 de la "Nouvelle Star" prouve qu'il ne faut mieux pas gagner le fameux télé-crochet. Elle mêle depuis quelques années chanson et cinéma. En 2015, la chanteuse et actrice française d'origine algérienne était à l'affiche de "Nous trois ou rien" et de la série "Panthers" sur Canal Plus. Cette année, elle a été promue à un premier rôle avec "Cherchez la femme", une comédie sur le radicalisme religieux. Et ce n'est pas fini pour la jeune femme, qui sera également en 2018 à l'affiche du prochain film du réalisateur-acteur Yvan Attal, "Le Brio", encore dans un rôle principal.

Sarah-Sofie Boussnina

L'actrice danoise d'origine tuniso-italienne a débuté sa carrière dans la télévision au Danemark. Mais l'année 2018 pourrait bien être celle de la révélation pour la jeune femme qui sera à l'affiche de "Mary-Magdalene" du réalisateur Garth Davies ("Lion", nommé aux Oscars 2017), aux côtés de Joaquin Phoenix et Rooney Mara.

Au casting, on retrouvera également Tahar Rahim, dans le rôle de Judas ou encore l'actrice belge d'origine marocaine Lubna Azabal ("Rock the casbah", "Incendies"). Sarah-Sofie Boussnina fera également son grand début sur le petit écran aux Etats-Unis, dans une série historique produite par l'acteur américain Jeremy Renner ("The Hurt Locker", "Avengers", "The Town"), "Knightfall", basée sur l'histoire des Templiers.