Marwan Kenzari, le néerlandais d'origine tunisienne incarnera Jafar, le méchant d'Aladin dans le prochain Disney

CINÉMA - Après Aladdin, Jasmine et le génie, Disney a choisi son Jafar. C'est Marwan Kenzari, un acteur néerlandais d'origine tunisienne, qui devrait interpréter le vizir malfaisant dans le remake du dessin-animé prévu pour 2018, comme l'a annoncé Hollywood Reporter. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas l'allure vile et repoussante qu'on lui connaît dans la version dessin animé.

Si Jafar est reconnaissable à son rire démoniaque et à sa barbichette, c'est un autre détail de l'acteur Marwan Kenzari, qui a interpellé les internautes.

RT IF YOU'RE HERE FOR HOT JAFAR pic.twitter.com/TrG2DFBmVd — Sam Stryker (@sbstryker) 4 août 2017

"Retweete si tu approuves ce Jafar plutôt sexy"

obvs Jasmin didn't want Jafar cos he was a creepy old man with a parrot but I dunno what her reason is gonna be now cos Jafar is hot af... pic.twitter.com/TIE2P7X15a — Seany Horgan (@seanhorgan2) 5 août 2017

"Forcément Jasmin ne voulait pas de Jafar car c'était un vieil homme effrayant avec un perroquet, mais j'ignore quelles seront ses raisons maintenant que Jafar est aussi sexy..."

Well it looks like I be rooting for Jafar in the live action Aladdin. pic.twitter.com/8VPVMXtGfM — Matthew Ray (@mattysmalls) 5 août 2017

"On dirait bien que c'est Jafar que je vais encourager dans le film Aladdin."

L'acteur que l'on a pu voir dans Le Crime de l'Orient-Express (2017) et Ben-Hur (2016) risque donc de ne pas provoquer chez les spectateurs l'effet escompté et propre à son personnage.

Il devrait pourtant rejoindre le casting, dévoilé le 16 juillet dernier, du remake de ce dessin-animé sorti en 1992 et qui est réalisé par Guy Ritchie. Dans le rôle de Jasmine on retrouvera l'actrice et chanteuse Naomi Scott aux côtés de Mena Massoud dans la peau d'Aladdin. Enfin, c'est Will Smith qui incarnera le génie déluré et fidèle compagnon du héro.

So excited to be a part of this adventure! This is gonna be fun :) https://t.co/fFpkkEg2kR — Naomi Scott (@NaomiScott) 15 juillet 2017

Super excitée de faire partie de cette aventure! Ça va être super fun :)

So honored & grateful for the opportunity to help bring this magical story to life once again. Let's get to work! #Aladdin #Disney https://t.co/itxmiDHtLL — Mena Massoud (@MenaMassoud) 15 juillet 2017

"Très honoré et reconnaissant d'avoir l'opportunité de donner à nouveau vie à cette histoire magique. Au boulot!"

