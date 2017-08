Fires.tn, un site web pour venir en aide aux familles touchées par les incendies

Suite à la vague d'incendie qui a touché le nord du pays, et dans une action humanitaire visant à fournir le plus d'aide possible aux citoyens touchés ainsi qu'aux autorités, un site web (fires.tn) a été mis en place afin de suivre en temps réel l'évolution des sinistres et venir en aide aux familles lésées.

Actuellement disponible qu'en langue arabe, le site propose une carte de la Tunisie sur laquelle sont déposées des épingles indiquant les différents lieux d'incendie, les points d'alerte ainsi que les points de collecte des aides.

En cliquant sur une épingle, on peut avoir une idée sur le sinistre en question à travers le nom de l'endroit, une photo, un descriptif mais aussi l'heure de signalement. Pour les points de collecte, on y retrouve le nom du donateur ainsi que son numéro de téléphone. Les points de collecte sont également classées par région.

Le site web propose également une page dans laquelle l'activité, qu'elle soit un signalement d'incendie ou un point de collecte, est classée chronologiquement permettant ainsi de traiter les situations les plus urgentes en premier lieu.

Vous pouvez également suivre l'activité via une courbe dévolution du nombre de signalement, ce qui donne une idée sur l'évolution générale de la situation.

Un numéro de téléphone est également mis à disposition: 71 844226

Selon les autorités, quelques 2.000 hectares de forêt ont été détruits à cause des incendies déclarés depuis le 29 juillet 2017, dont l'origine a été définie comme criminelle par les enquêteurs.

