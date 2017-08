Les abeilles comprennent le concept de zéro

This photo taken on July 8, 2017 shows a honeybee on a shamrock flower in in a garden in Hede-Bazouges, western France. / AFP PHOTO / DAMIEN MEYER (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP/Getty Images) | DAMIEN MEYER via Getty Images

Les abeilles n'en finissent pas de nous surprendre. Les petits insectes sont capables de reconnaître couleurs, odeurs et visages. Une nouvelle expérience montre même qu'elles arrivent à concevoir en partie le concept de "zéro", rapporte le New Scientist.

Impressionnant pour un petit insecte, sachant qu'à part les humains, seuls quelques espèces de singes sont connus pour maîtriser partiellement le 0.

Des scientifiques de l'université de Melbourne ont réalisé un test tout bête: ils ont mis des abeilles face à un choix. Deux plateformes sur lesquelles se trouvent de une à quatre formes géométriques. Surtout, quand l'une propose du sucre à l'abeille qui s'y pose, l'autre donne de la quinine, que les insectes détestent.

Sur chacune de ces plateformes, la solution sucrée est toujours là où il y a le moins de formes géométriques. Avec un peu d'entraînement, les abeilles choisissent la bonne plateforme dans 80% des cas. Normal: de précédentes études ont montré que ces insectes savent compter jusqu'à quatre.

0 ou Ø

Ensuite, les chercheurs ont continué le test, mais avec une plateforme avec zéro formes dessus. Les abeilles se sont alors dirigées vers celle-ci dans la majorité des cas.

Belle prouesse pour un insecte. Mais comment savoir si les abeilles ont bien compris le 0 comme un nombre, au même titre que 1, 2, 3 et 4? Et pas simplement comme une absence tout court?

En 2005, Alex, un perroquet de 28 ans, avait semble-t-il compris lui aussi le concept de zéro. Mais des expériences plus poussées avaient montré qu'il ne comprenait le principe même du zéro que comme l'absence d'alternative ou de réponse à apporter à une question. En gros, quand le perroquet disait "rien", ce n'était pas vraiment pour dire "il y a 0 pommes" devant lui, mais plutôt "je ne peux pas répondre à la question".

Justement, les chercheurs de l'université de Melbourne ont réalisé une autre expérience similaire avec leurs abeilles. Cette fois, sur l'une des deux plateformes (la sucrée), il y avait toujours zéro formes géométriques. Sur l'autre, il y avait de une à six formes (et toujours la quinine).

Les abeilles ont choisi la plateforme sucrée, comme prévu. Mais elles étaient bien plus indécise quand sur l'autre plateforme, il n'y avait qu'une forme géométrique. A l'inverse, quand il y en avait six, elles n'hésitaient presque pas et se trompaient moins.

Infinité de zéros

Selon les chercheurs, cette deuxième expérience est une preuve de plus que les abeilles conçoivent le zéro comme un nombre, plus petit que un, lui même plus petit que deux, rapporte le New Scientist. Les travaux ont été présentés lors d'un colloque qui se déroulait au Portugal jusqu'au 4 août. Ils doivent encore être relus par des pairs avant d'être publiés dans une revue scientifique.

Quoi qu'il en soit, les chercheurs ne savent pas pourquoi de si petits animaux disposent de ce concept. La biologiste Susan Healy, interrogée sur le sujet par l'hebdomadaire, rappelle qu'en dehors des primates, le rapport avec le zéro a été étudié chez très peu d'animaux. Son usage pourrait donc être bien plus répandu qu'on ne le pense.

Mais alors, pourquoi l'homme a-t-il attendu si longtemps pour l'utiliser? Comme le rappelaient les chercheurs ayant montré que des singes savent utiliser le zéro en 2010, cela peut s'expliquer en occident par le fonctionnement de l'arithmétique romaine. Dans l'empire, les nombres sont notés en les additionnant ou les soustrayant (XIX, XVII, etc). Dans un tel système, le zéro a peu d'utilité.

Autre piste: quand on apprend à compter aux enfants, on commence souvent par "un" et non par zéro. Logique, vu que l'on joint le geste à la parole, en désignant un objet. Mais ce ne sont que des théories. Il y a encore de nombreux mystères autour du zéro.

