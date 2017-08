Le fils de Nicolas Sarkozy vient mixer à Mohammedia

SET - Le fils aîné de l'ancien président de la République française, Pierre Sarkozy, sera à Mohammedia le 12 août.

Surnommé DJ Mosey, Pierre Sarkozy a laissé tomber ses études de droit pour se consacrer pleinement à la musique. Passionné de rap, il se lance d'abord dans la production avec des collaborations. Parmi les plus importantes: le rappeur français Doc Gynéco.

A côté, il s'essaye au mixage. Aujourd'hui, il est reconnu internationalement en tant que DJ et propose des sets un peu partout dans le monde. D'après Gala, le rappeur américain Puff Daddy le surnomme même "The prince of France".

Pierre Sarkozy mixera au Roof Sky-Lounge de Mohammedia.