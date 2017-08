Mariées pour être "préservées", le fléau des mariages de réfugiées syriennes mineures (VIDÉO)

Elles ont entre 13 et 17 ans et elles sont mariées. Il s'agit de mineures syriennes qui ont fuit leur pays pour se réfugier en Jordanie. Ce ne sont pas des cas isolés mais un phénomène massif, comme le rapporte le reportage de la chaine de télévision allemande "Deutsche Welle" (DW). (vidéo ci-dessous) .

En 2015, ces mariées mineures ont constitué 44% des épouses syriennes contre 33% en 2010. Une augmentation qui préoccupe en premier lieu les Syriens. Ces mariages ne durent pas beaucoup car la plupart d'entre elles divorcent en peu de temps.

Le reportage donne la parole à l'une de ces filles mineures mariées: "Je conseille aux filles de mon âge de bien réfléchir avant de se marier. La vie conjugale est difficile. Elle pas comme je l'ai cru, pas comme beaucoup de filles le croient. Quand j'ai décidé de me marier j'étais jeune, je me demande comment à cet âge on peut prendre une telle décision", raconte-t-elle en dissuadant les jeunes filles de répéter son erreur.

Le même conseil que donne l'une des mères ayant témoigné: "Les familles doivent cesser de marier leurs filles aussi jeunes. Un tel mariage brisera sa vie et son enfance entre les besoins de son mari et de ses enfants. Elles sont encore trop jeunes et ont besoin de vivre leur enfance pleinement", insiste-t-elle.

La maman explique le fléau du mariage des mineures par la volonté de les préserver, dans un contexte où les dangers qui les guettent en dehors de leur pays sont nombreux. Autre explication avancée par le reportage, l'élément financier, car en mariant leurs filles, les familles réfugiées ont moins de charges.

Les organismes internationaux, tels que l'UNICEF, s'inquiètent face à ce phénomène qui ne cesse de s'amplifier, d'une croissance de 16%, en 2015, ces mariages se multiplient, atteignant les 30 à 35% des unions matrimoniales, a affirmé Robert Jenkins, représentant de l'UNICEF en Jordanie.







