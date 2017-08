L'une des plus jolies petites filles du monde entier a bien grandi

On la découvrait il y a quelques années, Thylane Blondeau était alors baptisée "l'une des plus jolies petites filles du monde entier". Aujourd'hui, la Française a bien grandi, elle a 16 ans et un physique à se pâmer. Désormais mannequin chez IMG, l'adolescente est déjà une égérie L'Oréal et de "Mon premier parfum" de Lolita Lempi­cka - la créatrice française.

Thylane est la fille d'une ex-présentatrice télé en France - Véronika Loubry - la voici enfant.

TB..in st Tropez when i was 6 Mood #lovemyvillage Une publication partagée par Thylane (@thylaneblondeau) le 19 Mars 2016 à 2h02 PDT

Thylane partage ses publications sur son compte Instagram suivi par 1,4 millions de personnes. Influente vous avez dit? Moue boudeuse, yeux bleus, teint doré, elle n'a pas tant changé que cela, regardez plutôt.

👙🤔@topshop Une publication partagée par Thylane (@thylaneblondeau) le 13 Juil. 2017 à 4h47 PDT

Voici la campagne de "Mon premier parfum"de Lolita Lempi­cka - la créatrice française.

im so so exited to be the new face of @lolitalempickaofficial by #jeanbaptistemondino thanks so so much 🙏🏼❤ Une publication partagée par Thylane (@thylaneblondeau) le 19 Juin 2017 à 10h18 PDT

спасибо @glamour_russia Une publication partagée par Thylane (@thylaneblondeau) le 17 Juil. 2017 à 5h27 PDT

