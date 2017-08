Cette photo Instagram de Daenerys donne un indice sur la suite de GoT

SÉRIES - À l'occasion de la diffusion de l'épisode 4 de la saison 7 de "Game of Thrones", Emilia Clarke (alias Daenerys Targaryen) a publié une photo qui vaut le coup d'œil sur son compte Instagram, ce dimanche 6 août.

Le cliché la montre en compagnie d'un autre personnage de la série et dans un cadre pertinent pour la suite de l'intrigue...

ATTENTION SPOILERS

Cet article raconte l'épisode 4 de la saison 7 Vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir?

Alors, c'est parti.

Jon Snow a ramené une fille à la maison! C'est une première et c'est ce que nous apprend la dernière photo Instagram d'Emilia Clarke. La comédienne pose avec Kit Harrington et, à en voir leurs tenues, les deux acteurs ne sont pas en vacances au soleil. Ça sent le Nord à plein nez!

"Je ne vous ai pas dit les amis?", fait mine de s'étonner Emilia Clarke. Visiblement la mère des Dragons a fini par accepter la demande de Jon Snow. Comme on le présage dans l'épisode 4 diffusé ce dimanche 6 août sur HBO, Daenerys, son armée et ses dragons sont sur le point de s'allier à Jon Snow et consors pour lutter contre les marcheurs blancs. Mais une dernière chose retient Dany: elle veut que le roi du Nord plie le genou et lui prête allégeance!

"Si seulement il avait plié son fichu genou, il n'y aurait pas de problèmes...", ajoute Emilia Clarke en référence aux demandes répétées de son personnage. On dirait bien que Jon Snow a obtenu ce qu'il voulait sans mettre genou à terre...

La bande-annonce de l'épisode 5 (intitulé "Le sang du dragon") nous confirme cette arrivée au Nord: c'est bien Daenerys Targaryen que l'on voit à Winterfell à la 20e seconde en train de discuter stratégie avec Jon, Ser Davos et Lord Varys. D'abord les marcheurs blancs, ensuite Cersei?