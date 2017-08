Neymar dans un arbre à chèvres au Maroc: le scénario complètement loufoque de l'AS Roma

INSOLITE - Tout est permis pour booster la popularité de l'AS Roma sur les réseaux sociaux. Le club italien a publié une vidéo complètement loufoque sur Twitter le 3 août, en réponse au tweet du PSG qui annonçait l'arrivée de Neymar au sein du club parisien - tweet qui a été partagé près de 140.000 fois.

Pour faire sa com' en surfant sur la vague Neymar qui a déferlé sur les réseaux sociaux depuis l'annonce du transfert du footballeur brésilien, l'AS Roma a ainsi imaginé un scénario pour le moins barré dans une courte vidéo.

On y voit un homme en polo s'adressant à Neymar, lui expliquant que l'AS Roma veut "obtenir le plus de retweets" possible, afin de "gagner la coupe de la meilleure annonce d'arrivée d'un nouveau joueur", en attendant que Pallotta, le président et actionnaire de l'AS Roma, donne plus d'argent à Monchi, directeur sportif du club romain, pour acheter un nouveau joueur.

Une histoire sans queue ni tête

S'ensuit une histoire invraisemblable, où l'homme explique au footballeur avoir embauché deux acteurs pour kidnapper Neymar à son hôtel, l'un déguisé en femme, l'autre en clown. Il raconte ensuite que Cavani, attaquant au PSG, lancera un hand spinner, ce petit jeu très à la mode chez les ados, qui ira trancher la gorge de l'un des kidnappeurs. L'autre parviendra à tuer Cavani, kidnapper Neymar, et se lancer dans une course poursuite dans Paris avec la police.

Neymar, "sauvé" en hélicoptère par un policier - qui s'avèrera en fait être le premier kidnappeur, qui n'était pas mort - finira par tuer ce dernier, avant d'être emporté dans une tornade jusqu'au Maroc, où il atterrira dans un arbre... rempli de chèvres.

On attend toujours de savoir ce qui est passé par la tête du service communication de l'AS Roma avant de publier cette vidéo improbable.

L'AS Roma n'en est pas à sa première vidéo insolite. Le 30 juin, elle avait annoncé de manière originale la venue du joueur Lorenzo Pellegrini au sein du club, en postant une vidéo de lui en train de jouer à Fifa 17 et de marquer un but grâce à son avatar dans le jeu: