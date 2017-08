La première édition du festival international de photographies Kerkennah annoncée pour juin 2018

L’archipel de Kerkennah accueillera "Kerkennah#01" son premier festival de photographie du 21 au 27 juin 2018. Il s’agira de la première manifestation dédiée à la photographie, à la vidéo, et aux arts numérique en Tunisie.

La manifestation est destinée à encourager l’émergence de la scène photographique tunisienne et plus largement stimuler les échanges et le développement autour de la photographie en Afrique du Nord. Elle propose également d’initier le public à cette pratique artistique à travers plusieurs formations.

L’implantation du festival sur les îles de Kerkennah n’est quant à elle pas un hasard et traduit un "désir de sortir des sentiers battus, par une décentralisation radicale". Le projet entend ainsi "s’inscrire dans un territoire en marge, insulaire, marqué par de forts enjeux économiques et sociaux".

Le projet tente de s’encrer dans la réalité sociale, économique et culturelle de l’archipel tunisien, s’adressant à un public à la fois local et international.

Cette première édition de "Kerkennah #01" réunira une trentaine d’artistes locaux et internationaux, qui investiront le territoire de Kerkennah (ses rues, ses écoles, sa palmeraie, ses plages, ses ports et ses monuments...) pour partager leur vision à travers la création photographique. Au programme : expositions, ateliers, concerts, talks, remise de prix, etc…

La direction artistique du festival est confiée à sept commissaires d’exposition confirmés et émergents : John Fleetwood, Missla Libsekal et Jeanne Mercier, Valentine Busquet, Hejer Chelbi, Yvon Langue et Sonia Recasens.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.