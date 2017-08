Le roi Mohammed VI félicite Paul Kagame suite à sa réélection à la présidence du Rwanda

RWANDA - Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Paul Kagame suite à sa réélection à la présidence du Rwanda, avec 98% des voix.

Dans ce message, "le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses voeux de succès à Paul Kagame dans la conduite de son pays frère vers davantage de réalisations sur la voie du progrès et de la prospérité", rapporte la MAP.

"Le renouvellement par le peuple rwandais frère de sa confiance en votre personne témoigne de sa haute considération pour la politique que vous menez afin d'assurer un développement global et durable de votre pays, et raffermir sa position sur les plans régional et continental en tant qu'espace de stabilité et de prospérité", écrit le souverain.

Le roi réaffirme également sa détermination "à poursuivre l'action commune avec M. Kagame pour la mie en place d'un partenariat exemplaire à même de répondre aux aspirations des deux peuples frères et contribuer à la promotion du développement socio-économique et à la consolidation de la sécurité et la paix en Afrique".

Le souverain s'était rendu en octobre dernier dans cet état africain à l'occasion d'une visite officielle. Une visite au cours de laquelle une vingtaine d'accords ont été signés. Portant aussi bien sur l'agriculture que l'habitat, la formation professionnelle, le secteur financier, fiscal et bancaire, les nouvelles technologies, le transport aérien, le tourisme ou encore les énergies renouvelables, les accords et les conventions signés visent à renforcer le cadre juridique régissant la coopération entre les deux pays.