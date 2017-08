Le ministère de la Communication installe un fil rouge spécial incendies de forêts au niveau des radios locales

Le ministère de la Communication a installé samedi un fil rouge spécial incendies de forêts au niveau de l'ensemble des radios locales dans les 48 wilayas du pays, a indiqué un communiqué du ministère.

"Le fil rouge aura vocation d'être une passerelle et une plate-forme de communication d'urgence en mettant 24h/24 et 7jrs/7, des lignes téléphoniques et tout autre média à disposition des citoyens afin de permettre aux radios locales de relayer toutes sortes d'informations relatives aux incendies. L'ensemble des acteurs institutionnels qui sont présents sur le terrain des opérations se relayeront des informations afin de sensibiliser contre ce fléau, à prévenir des départs de feux, à voler au secours des personnes en détresse et à favoriser une fluidité de la circulation de l'information et de prévention", a précisé la même source.

