Inscriptions universitaires: 64,63 % des nouveaux bacheliers pré-inscrits confirment leurs choix

Le nombre des nouveaux bacheliers qui ont confirmé leurs choix au niveau des universités jusqu'à samedi à 13h49 s'élève à 211 975, soit 64,63 % du total des bacheliers ayant accompli leurs préinscriptions, indique le ministère de l`Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, selon les statistiques globales fournies par le site de l’École nationale supérieure d'informatique.

Le nombre d`accès (signatures) des nouveaux bacheliers au site des inscriptions, s`est établi à 332 719 à 13h49, soit 97, 36% du nombre total des bacheliers qui est de 341 744, précise la même source.

Le nombre de préinscriptions enregistrées est de 327 995, soit 95,98% des lauréats.

Le calendrier des opérations d`inscription à l`université pour les nouveaux bacheliers au titre de l`année universitaire 2017-2018 s`étale du 1er au 16 août, rappelle-t-on.

La période des préinscriptions a eu lieu du 1er au 3 août 2017, alors que la confirmation des inscriptions se déroule les 4 et 5 août. Le traitement des fiches de vœux est prévu du 6 au 11 août prochain et les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir. Laphase des concours et entretiens aura lieu les 12 et 13 août prochain.

Le ministère de l'Enseignement supérieur avait annoncé dans ce cadre que la plateforme électronique dédiée aux demandes de changements autorisés sera ouverte les 5 et 6 septembre. Ces demandes seront examinées entre le 7 et 9 septembre, la période des inscriptions finales étant fixée entre le 10 et 14 septembre.

Par ailleurs, les nouveaux bacheliers auront la possibilité cette année d'adresser les demandes d'hébergement à partir du 16 août prochain, date à laquelle ils seront fixés quant à leur orientation.

La rentrée universitaire pour les nouveaux étudiants aura lieu le 17 septembre 2017, alors qu'elle débutera, pour les anciens, le 5 du même mois.

