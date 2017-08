La crise de l'institution du mariage en Tunisie à travers quelques chiffres (VIDÉO)

Les chiffres sur les taux de divorce, de célibat ou les études sur leurs causes font constamment surface et agitent l'opinion publique. Un intérêt porté vers ces sujets présent aussi bien en Tunisie que dans les pays arabes qui observent de près l'exemple tunisien. En témoigne ce reportage de la chaîne de télévision "Alaraby TV". (vidéo ci-dessous)

Le reportage présente l'état des lieux de la situation matrimoniale des Tunisiens à travers quelques chiffres en se référant aux études de l'institut national des statistiques (INS). Le taux de célibat en Tunisie est ainsi de 60%. On y explique ce chiffre par l'augmentation du nombre de chômeurs, le coût de plus en plus cher de la vie ainsi que l'instabilité politique et économique qui n'encourageraient pars les jeunes à fonder une famille.

Autres chiffres concernant le divorce avec plus de 14.500 cas de divorce en Tunisie selon les derniers chiffres de l'INS de 2014, ce qui représente 1,3 divorce pour 1000 mariages. Le reportage avance que la première cause de rupture conjugale en Tunisie est la violence morale et physique.

