Quand la lumière sublime Djerba: Revivez See Djerba à travers ces magnifiques clichés (PHOTOS)

L'évènement See Djerba s'est déroulé les 29 et 30 juillet dernier sur l'île du même nom.

21 artistes nationaux et internationaux de renom venus d'Allemagne, de Suisse, de Pologne, de Venezuela, d'Autriche et d'Iran sont venus s'inspirer de l'architecture djerbienne pour développer des concepts spécifiques aux sites pour leurs œuvres d'art.

Ainsi, une grande exposition à ciel ouvert a eu lieu avec 20 installations d'arts de lumière spectaculaires et différentes (Mapping, projections de couleur, lasers, lumière noire, etc.) ont les lieux insolites et méconnus de Houmt Souk.

Le HuffPost Tunisie vous propose de revivre See Djerba à travers ces magnifiques photos:

