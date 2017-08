Royaume-Uni: Prison à perpétuité pour quatre hommes qui préparaient une "attaque terroriste"

TERRORISME - La justice britannique a condamné, jeudi, à la perpétuité quatre hommes qui planifiaient une "attaque terroriste" contre la police et l'armée du Royaume-Uni.

Il s'agit de Naweed Ali (29 ans), Khobaib Hussain (25 ans), Mohibur Rahman (33 ans), qui se surnommaient "Les Trois Mousquetaires", et Tahir Aziz (38 ans). Ils ont nié les accusations portées à leur encontre.

Naweed Ali, Khobaib Hussain, Mohibur Rahman et Tahir Aziz (Crédit photos: West Midlands Police)

Les quatre hommes avaient été arrêtés en août 2016. Selon les autorités britanniques, une bombe et des couteaux avaient été retrouvés dans le véhicule de l'un d'eux.

Pour faire face à la menace terroriste pesant sur le pays, le gouvernement britannique a décidé de renforcer les ressources humaines des agences de renseignement et de lutte contre le terrorisme.

"Le terrorisme nourrit le terrorisme"

Après les derniers attentats terroristes ayant secoué le Royaume-Uni, la Première ministre Theresa May a appelé à une révision de la stratégie contre le terrorisme.

Le Royaume-Uni fait désormais face à "une nouvelle forme de menace" terroriste où les attaquants "se copient les uns les autres", sans que les récentes attaques "soient liées les unes aux autres", a-t-elle précisé. Et d'ajouter: "le terrorisme nourrit le terrorisme et les auteurs passent à l'acte non pas sur la base de complots soigneusement préparés, mais ce sont des attaquants isolés" qui utilisent "les moyens les plus grossiers".