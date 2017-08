Le musée national du tapis ouvrira bientôt ses portes à Marrakech

Il accueillera plus de 400 tapis | Anton Zelenov /Wikimedia Commons

OUVERTURE - Le musée Dar Si Said de Marrakech sera baptisé "musée national du tapis" et ouvrira ses portes fin septembre, a appris la MAP auprès de la Fondation nationale des musées (FNM).

Le musée accueillera plus de 400 tapis provenant de toutes les régions du royaume, spécialement du Haut-Atlas, représentant la richesse de la culture et du savoir-faire ancestral marocain, a indiqué la même source dans un communiqué.

Occupant plus de 2700m², Dar Si Said est une demeure construite durant la deuxième moitié du XIXème siècle à l'initiative de Si Saïd B. Moussa, sous la régence de son frère Ba Hmad, grand vizir de Moulay Abdelaziz (1894-1908).

Depuis 1957, une partie de l’édifice est ouverte au public et utilisée comme musée. Le musée Dar Si Said fait actuellement l'objet de travaux d’aménagement et de réhabilitation.

Jeudi, le wali de la région de Marrakech-Safi, Abdelfattah Lebjioui, le directeur général de l'Agence urbaine de Marakech, Khalid Ouaya et le président de la FNM, Mehdi Qotbi, se sont rendus sur différents sites, dont le musée Dar Si Said, afin de s’assurer de l’état d’avancement des travaux d’aménagements.

Par ailleurs, la FNM a annoncé que le musée national de la céramique de Safi ouvrira ses portes fin août.