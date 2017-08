L'émouvante lettre d'un blogueur à sa femme "qui a des formes"

VIE DE COUPLE - Les déclarations d'amour sont parfois surprenantes, à l'image de celle de ce jeune homme qui a ému nombre de ses abonnés en écrivant une lettre à sa femme dans laquelle il lui réaffirme ses sentiments et brise les carcans de la beauté féminine.

Le jeune homme, contributeur du HuffPost US, a publié une photo de son couple sur une plage de Floride accompagnée d'une légende poignante. Il dénonce les "standards de beauté (fine, grande, maigre)" et interpelle chacun de ses lecteurs pour qu'ils se libèrent de l'influence de "la société qui vous dicte ce que vous devriez désirer".

J'aime cette femme et ses formes. Adolescent, j'étais souvent chambré par mes amis pour mon attirance pour les femmes rondes, celles qui étaient plus petites avec des formes, des filles que leur frère surnommait "potelée" ou "grosse". Ensuite, quand je suis devenu un homme et que j'ai commencé à me sensibiliser aux problèmes liés au femmes et la façon dont les médias les marginalisent en installant un standard de beauté (fine, grande, maigre), j'ai réalisé ô combien les hommes ont gobé ce mensonge. Pour moi, il n'y a rien de plus sexy que cette femme: des cuisses épaisses, des bonnes fesses, des bourrelets mignons, ... Ses formes et sa taille ne seront pas sur la couverture de Cosmopolitan mais elles sont au premier plan dans ma vie et dans mon cœur. Il n'y a rien de plus sexy pour moi qu'une femme qui assume ses rondeurs; cette fille magnifique avec qui je me suis marié remplit chaque centimètre de son jean et reste la plus belle de la pièce. Les gars, pensez à la société qui vous dicte ce que vous devriez désirer. Une vraie femme n'est pas une star du porno, une mannequin bikini ou un personnage de film. Elle est réelle. Elle a des poignées d'amour sur les hanches et des aspérités sur les fesses. Les filles, ne vous culpabilisez pas en pensant que vous devez rentrer dans un moule pour être aimées et appréciées. Il y a un garçon quelque part qui vous chérira pour qui vous êtes, quelqu'un qui vous aimera comme j'aime ma Sarah.

La publication a été likée plus de 14.500 fois, soit dix fois la moyenne de ses autres photos, et commentée près de 900 fois. Les internautes ont salué en grand nombre le message du jeune homme: "Très beau et inspirant!", "Vous faites un couple magnifique!!" ou encore "On a besoin de plus de personnes comme vous dans le monde".

Ce jeudi 3 août, le jeune homme a publié une seconde photo pour expliquer qu'il a été surpris par l'ampleur prise par sa lettre et a été touché de voir "des hommes du monde entier identifier leur petite amie ou leur femme en leur disant à quel point ils aimaient leurs rondeurs".

"Wow" C'est le seul mot en anglais qui convienne à ce qui s'est passé ces derniers jours. Mon dernier post sur Sarah est devenir viral sur Instagram puis sur Facebook et il est désormais repris par @todayshow, @enews, @popsugar et d'autres. C'est incroyable de voir les réactions que ce simple post en l'honneur de ma femme et de son corps a engendrées. Tant de pensées positives et d'amour en ont émané. Voir des hommes du monde entier identifier leur petite amie ou leur femme et leur dire qu'ils les aiment avec leurs formes est génial. Merci à toutes les personnes qui ont commenté et nous envoyé des messages attentionnés. Cela symbolise le monde entier pour nous! Pensez à regarder mes stories Instagram pour partager cet enthousiasme avec nous.

