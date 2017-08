L'Irakien Ilham Al Madfai et la Tunisienne Badiaa Bouhrizi seront ce soir en concert au Festival international de Hammamet pour le grand bonheur des adeptes des styles musicaux qui dérogent du commercial.

Badiaa Bouhrizi sera en première partie. Figure de la scène musicale alternative en Tunisie, Badiaa Bouhrizi est connue pour son timbre de voix exceptionnel et les paroles de ses chansons engagées. Son univers est un mariage entre des airs musicaux différents entre Jazz, Soul, Rock, et tripHop. (vidéos ci-dessous)

Elle présentera ce soir son nouveau né, “LOVE REVOLT” qui est une ode à l'amour et ses tumultes. La chanteuse sera accompagnée par ses musiciens, avec Hedi Fahem à la guitare, Youssef Soltana à la batterie, Marwen Soltana à la basse, Selim Arjoun au piano, Keys et Wissem Ziadi au violon et Malek Ben Halim aux percussions.

La deuxième partie sera assurée par l'Irakienne Ilham Al Madfai. Chanteur, musicien et compositeur irakien, son style est une fusion entre le Flamenco à la guitare et la musique populaire irakienne. Un style unique qui a fait son succès au Moyen-Orient et ailleurs. En effet, le chanteur irakien s'est produit sur beaucoup de scènes à travers le monde comme "The Queen Elizabeth Hall" à Londres, ou encore à l' "Opera House” à Berlin, etc.

Ilham Al Madfai avait obtenu l'album de platine pendant deux ans chez EMI- Virgin pour être l'artiste le plus vendu dans la région en plus d'être nommé pour le BBC World Music Award en tant que meilleur artiste du Moyen-Orient.

