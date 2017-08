Bourse de Tunisie: L'analyse hebdomadaire (semaine du 31 Juillet au 04 Août 2017)

La tendance du marché

Le marché a aligné une autre semaine consécutive dans le vert. L’indice de référence s’est apprécié de 0.28% à 6 181.51 points, hissant sa performance à 12.6%, depuis le début de l’année.

Les échanges étaient dérisoires ne dépassant pas les 7.5MDT, soit une enveloppe journalière moyenne de 1.5 MDT.

Analyse des valeurs

Pour la deuxième semaine consécutive, le titre STB s’est placé au premier rang dans le palmarès de la cote. L’action a enregistré une progression de 9.6% à 5.040Dt, dans des échanges de 0.1MDt. Le titre confirme, ainsi, sa bonne orientation depuis le début de l’année (une performance annuelle de 29%).

s’est placé au premier rang dans le palmarès de la cote. L’action a enregistré une progression de 9.6% à 5.040Dt, dans des échanges de 0.1MDt. Le titre confirme, ainsi, sa bonne orientation depuis le début de l’année (une performance annuelle de 29%). Transigé à 0.1MDt, le titre SOTETEL a, également, terminé la semaine sur une note positive. Sur sa lancée, La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications a vu sa capitalisation progresser de 9.2% à 15MDt.

a, également, terminé la semaine sur une note positive. Sur sa lancée, La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications a vu sa capitalisation progresser de 9.2% à 15MDt. Retournement de tendance pour le titre ASSAD qui a dévissé de 4.1% à 8.010Dt, dans un faible flux de 49 000Dt. La valeur ramène, ainsi, ses gains annuels à 33.6%.

qui a dévissé de 4.1% à 8.010Dt, dans un faible flux de 49 000Dt. La valeur ramène, ainsi, ses gains annuels à 33.6%. Côté échanges, BT a été l’action les plus dynamique de la semaine. Brassant un flux total de 0.6MDt, la valeur s’est délesté de 2.4% à 8.100Dt. La valeur cumule une performance annuelle de 7.9%.

Les nouvelles du marché

Electrostar: Communiqué

L’augmentation en numéraire du capital social de la société Electrostar de 12.2 MDT, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 avril 2017 et ouverte à la souscription le 17 mai 2017, a été réalisée à hauteur de 75.0023% du montant de l’augmentation de capital décidée et ce, par la souscription de 1 837 556 actions nouvelles de nominal 5 DT chacune, souscrites en numéraire au pair, et libérées totalement à la souscription.

Le capital social est ainsi porté à 21.4 MDT divisé en 4 287 556 actions nominatives de nominal 5 DT chacune.

UADH: Indicateurs d’activité trimestriels au 30-06-2017

Le premier semestre a été placé sous le signe de la reprise pour le concessionnaire. Les revenus du groupe UADH au titre du premier semestre 2017 ont connu une croissance de 10.3% à 191.5 MDT provenant principalement de la hausse des ventes des véhicules industriels Renault Trucks qui ont enregistré 34 véhicules industriels de plus. Le groupe UADH maintient sa position de Leader sur le segment des véhicules industriels dont le PTAC > 16 tonnes. Les revenus de la branche d’activité de fabrication des filtres ont augmenté de 4.4% suite à la hausse des ventes sur le marché local de 5.4% et à l’export de 3.9%.

TELNET HOLDING: Indicateurs d’activité trimestriels au 30-06-2017

Le groupe TELNET vient de publier ses indicateurs d'activité relatifs au deuxième trimestre de l'année en cours. Ces derniers font ressortir une hausse des produits d’exploitation de 22% à 23.6 MDT à fin juin 2017, profitant principalement de la bonne dynamique du Pôle recherche et développement en ingénierie produit (+34.7% à 20 MDT). Au 30 juin 2017, l’EBTIDA du Groupe TELNET HOLDING s’élève à 4.1 MDT contre 1.2 MDT au 30 juin 2016, soit une croissance de 235%. La marge d’EBTIDA correspondante s’élève, ainsi, à 17.46%.

SOTETEL: Indicateurs d’activité trimestriels au 30-06-2017

La SOTETEL a réalisé au terme du premier semestre 2017 une progression des revenus de 4.8% à 23.7 MDT. Les charges d’exploitations affichent une baisse de 2% par rapport à fin juin 2016. La société a dégagé, par conséquence, un EBITDA en hausse de 95% à 3 MDT.

» Vous pouvez télécharger leWeekly Report sur le site de Tunisie Valeurs (PDF)

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.

Retrouvez les articles du HuffPost Maghreb sur notre page Facebook.