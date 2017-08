Les gens de ces pays sont plus enclins à tromper leur partenaire durant les vacances

Des changements brusques dans son agenda et des annulations constantes dans son programme n'est jamais un bon signe. Par exemple: vous avez une routine de couple, comme une sortie au restaurant tous les jeudis soir, mais votre partenaire se met à annuler tout le temps avec différentes excuses.

Des disputes qui éclatent, des accusations qui fusent plus souvent qu'à l'accoutumée. Votre conjoint (e) est sur les nerfs et vous attaque plus souvent. Il/elle peut même se mettre à vous accuser de le/la tromper!