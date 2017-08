Ce que le coût du transfert de Neymar pourrait représenter au niveau de la Tunisie

Le feuilleton Neymar est sans doute l'Affaire de la semaine. Tous les médias en parlent, et ce n'est pas étonnant quand on voit jusqu'où peut aller un simple transfert de joueur.

D'abord, faisons un petit calcul de base, le transfert de Neymar à coûté au club français le Paris Saint-Germain aux alentours de 222 millions d'euros.

Avec un salaire net proche des 30 millions d'euros que le joueur percevra annuellement sur une période de 5 ans, il touchera à lui seul la somme de 150 millions d'euros.

Donc au total, il aura coûté 372 millions d'euros, la transaction la plus importante de l'histoire du football.

Le Huffpost Tunisie vous a fait une petite synthèse de ce que cette somme pourrait rapporter ou représenter à la Tunisie ou aux Tunisiens.

332 millions d'euros soit l'équivalent de 947 299 345 dinars tunisiens (selon le taux de change en date du 03 août 2017).

C'est l'équivalent d'à peu près 3.1 millions de fois le SMIG Tunisien (pour un régime horaire de 40h de travail par semaine, le SMIG s'élève à 305 dinars), mais aussi près de 55723 fois le salaire du président de la République (selon le décret gouvernemental n°658, du 3 juillet 2015 et publié dans le journal officiel de la République tunisienne, son salaire est de 17.000 dinars par mois). Cela voudrait dire que Beji Caid Essebsi devra travailler encore plus de 4643 années pour pouvoir récolter la même somme.

332 millions d'euros représentent aussi près de 3% du budget de l'État Tunisien et pourraient couvrir 83% des salaires de la fonction publique pour un mois.

Ce qu'à coûté Neymar au club de football français le PSG représente plus (pouvant aller à 7 fois plus) que le budget alloué annuellement au Ministère de l'Energie, des mines et des énergies renouvelables, au Ministère des Affaires locales et de l'Environnement, au Ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, au Ministère du Transport, au Ministère des Finances, au Ministère des Affaires étrangères ou encore au ministère de la Justice.

Cette somme aussi impressionnante qu'inhabituelle pour une telle transaction, pourrait nourrir près de 13 000 familles de 5 enfants pendant pendant 5 ans, si l'on considère une dépense de 40dt/jour par famille.

Avec 332 millions d'euros, vous pouvez par exemple vous payer près de 100 millions de pizzas (prix moyen de la pizza fixé à 10 dinars tunisiens) si vous aimez les pizzas, ou encore vous offrir une suite dans un 5 étoiles de luxe (prix de la suite: 500 dinars tunisiens) pendant plus de 5200 ans.

332 millions d'euros c'est aussi 527 millions de sandwich "Kafteji" (prix moyen considéré: 1,8dt), 1 milliard de cafés Expresso (prix moyen: 0,8dt) ou encore 4 milliards 800 millions de baguettes (prix: 0,2dt); autant dire que pour le commun des mortels, le coût du transfert de Neymar aurait fait vivre des générations.

La France serait le grand bénéficiaire de cette transaction

Cela va sans oublier que ce transfert pourrait rapporter la somme de 300 millions d'euros sur 5 ans à l'État français, selon les calculs du Figaro

Cette somme sera versée sous forme de charges sociales, impôts et taxes diverses.

