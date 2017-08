Neymar au PSG: c'est signé!

FOOTBALL - C'est la fin d'un feuilleton qui aura tenu la planète foot en haleine pendant de nombreuses semaines, et surtout l'officialisation du "transfert du siècle." Le Paris Saint-Germain a annoncé la signature de la pépite brésilienne Neymar, quelques heures après qu'il a payé, lui même sa clause libératoire au FC Barcelone.

Les supporters parisiens peuvent désormais souffler après avoir tremblé jusqu'au communiqué officiel du PSG intervenu peu avant 22 heures: le Brésilien s'engage avec le club de la capitale pour une durée de cinq ans.

Pourtant, les choses s'étaient rapidement éclaircies ce jeudi 3 août au matin, lorsque Neymar avait annoncé son départ à ses coéquipiers du Barça, sans même s'entraîner une dernière fois avec eux. Les messages de félicitations de ses illustres collègues, à commencer par Léo Messi, entérinaient un peu plus la fin de l'histoire entre la pépite du Brésil et le club catalan.

Officiel : Neymar a signé un contrat de 5 ans avec le #PSG (photo @tinik972)



Neeeeeeeeyyyyyyymaaaaaaaaaaaaarrrr #NeymarPSG pic.twitter.com/NAeJrzWdmg — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) 3 août 2017



Après un dernier rebondissement

Seulement, le stress montait d'un cran du côté des supporters parisien quand la Liga, annonçait, jeudi en début d'après-midi, qu'elle refusait d'accepter le paiement de la clause libératoire de 222 millions libérant Neymar de son contrat avec le Barça. L'ultime rebondissement d'un feuilleton à suspens. L'instance du football espagnole évoquait alors un "dopage financier" dont bénéficierait le "club-état" du PSG grâce à son riche propriétaire du Qatar.

"Nous n'avons pas l'objectif d'empêcher le transfert", assurait Javier Tebas dans une interview au journal sportif français L'Equipe, mais "que Paris soit sanctionné par l'UEFA sur le terrain sportif et qu'il arrête d'avoir des revenus fictifs". Javier Tebas parlait aussi déjà de porter l'affaire devant la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, l'UEFA, les tribunaux.

De son côté, la Ligue française avait réagi en demandant officiellement à son homologue espagnole de ne pas bloquer le transfert et en déclarant "soutenir" le PSG. L'UEFA avait pour sa part affirmé qu'elle étudierait les détails du transfert pour s'assurer qu'il respecte le fair-play financier.

C'est le transfert du siècle, car il fait plus que doubler le record actuel des 105 millions d'euros, hors bonus, dépensés à l'été 2016 pour le transfert de Paul Pogba de la Juventus Turin à Manchester United. Neymar, 3e au Ballon d'Or 2015, est considéré comme le joueur au plus grand potentiel sportif et marketing du monde.

Même Emmanuel Macron a salué son arrivée imminente: "C'est l'attractivité. Oui, c'est une bonne nouvelle", a dit le président de la République en visite sur la base de loisirs des Boucles de la Seine à Moisson. "Félicitations, j'ai compris qu'il y avait de bonnes nouvelles", a dit le chef de l'Etat en croisant sur place le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui n'a pas souhaité s'exprimer.

Le gouvernement se frotte les mains. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin s'est réjoui à la perspective des "impôts" que Neymar "va pouvoir payer en France", jeudi sur France Inter, sans donner de montant sur les revenus fiscaux attendus.

Difficile à accepter pour l'Espagne

Un long feuilleton avec une fin heureuse, qui réjouit beaucoup de dirigeants et supporters français. La tonalité est davantage aux grincements de dents en Espagne, les supporters barcelonais notamment éreintant un "traître" obnubilé par l'argent. Neymar "s'en va pour l'argent. Seulement pour l'argent", fustigeait Sport, quotidien catalan dont la Une était barrée d'un énorme "A jamais!". "Paie et va-t-en", titrait pour sa part le quotidien madrilène As.

"Neymar part comme il est venu, d'embrouille en embrouille, et les poches pleines", estimait El Pais, le journal le plus lu du pays, évoquant son transfert au Barça en 2013.

Son arrivée en Catalogne en provenance de Santos, le club mythique de Pelé, avait engendré des péripéties judiciaires et fiscales. Le transfert, annoncé à 57 millions, avait été réévalué à environ 88 M EUR par la justice espagnole .Le Barça a été condamné pour avoir camouflé au fisc une partie des coûts de la transaction. Alors, mauvais joueurs les Espagnols?