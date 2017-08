Cette mouette "géante" fait un "photobomb" en direct à la télévision

#ICYMI : When a giant seagull bombards your weather report... @TaraJeanOnline pic.twitter.com/HGeN2hhb1l

HUMOUR - Les animateurs de télévision doivent toujours être sur le qui-vive en cas de pépins: problèmes avec le télésouffleur, des invités indisciplinés, une mauvaise séquence vidéo. Mais, comment réagir devant un oiseau géant?

Tara Jean Stevens, une animatrice à l'émission Breakfast Television de Vancouver, a eu un invité inattendu mardi lorsqu'une mouette a décidé de se tenir directement devant une caméra perchée sur le haut d'un édifice qui montrait le centre-ville.

Au début, Stevens tente d'ignorer l'oiseau pendant qu'elle fait le bulletin météo.

«Ok, ça, c'est distrayant!», dit-elle à propos du visiteur à plumes.

Quelques secondes plus tard, elle ne peut plus se retenir et éclate de rire.

La mouette n'a fait aucun commentaire en direct.

Cet incident est une autre preuve que les animaux ne se comportent pas toujours comme on le voudrait en direct à la télévision!