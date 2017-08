Khenchela: plus de 40 jeunes formés aux techniques de plantation et de transformation de l'Aloe Vera

Bildagentur-online via Getty Images

Au moins 43 jeunes dans la wilaya de Khenchela ont été formés aux techniques de plantation et de transformation de l’Aloe Vera à l’initiative de la direction locale des services agricoles (DSA), a-t-on appris jeudi des responsables de ce secteur.

La chef du service de l’inspection vétérinaire et de la santé végétale au sein de cette direction, Radia Benkhelifa, a précisé à l’APS que les jeunes ayant bénéficié de cette formation, organisée en juillet dernier, ont été choisis par l’association des jeunes pour le développement et la renaissance de la wilaya de Khenchela, soutenue par le programme d'appui Jeunesse-Emploi (PAJE) en Algérie dans le cadre d'un partenariat entre le Gouvernement algérien et l’Union européenne.

La formation tenue à la chambre de l’agriculture de la wilaya, les stagiaires se sont familiarisés, au cours de cette session de trois (3) jours à travers des cours théoriques avec, entre autres, les méthodes de plantation de l’Aloe Vera, les conditions convenables pour son développement ainsi que sa classification, a détaillé la même source.

La deuxième phase de cette formation, prévue en septembre prochain dans une des pépinières de la wilaya, sera consacrée aux cours pratiques et encadrés par des cadres de la DSA, a-t-on noté.

L'objectif de cette initiative, supervisée par les services de la DSA, est d’encourager le travail associatif et de mettre en exergue l’importance du travail avec la collaboration du secteur agricole, a affirmé Mme Benkhelifa.

De son côté, la présidente de l’association des jeunes pour le développement et la renaissance de la wilaya de Khenchela, Chahrazed Seghiri a indiqué que cette formation est la première du genre à l’échelle locale, consacrée à la frange de jeunes âgés entre 18 et 35 ans dont certains à besoins spécifiques, soulignant que des sessions de formation similaires sont également prévues dans la wilaya.

L’organisation de la prochaine étape de cette formation vise aussi à orienter cette frange de jeunes à créer leurs micro-entreprises spécialisées dans la plantation de l’Aloe Vera, a-t-elle indiqué, soulignant que cette plante médicinale sera achetée et transformée en huile par la même association, comme ''une première expérience en Algérie''.

