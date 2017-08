Un livre publié en 1893 affole les conspirationnistes qui y voient d'étranges ressemblances avec la famille Trump

INSOLITE - Les conspirationnistes sont à pied d'oeuvre. Un livre écrit en 1893 par l'avocat et écrivain Ingersoll Lockwood rappelle à certains internautes des théories qu'ils ont sur la famille Trump.

Dans "Baron Trump's Marvellous Underground Journey" ("Le Fabuleux voyage sous terre de Baron Trump") disponible sur des sites de vente en ligne, un riche enfant qui s'appelle donc Baron Trump, quitte son château pour voyager en Russie. Aidé par son mentor Don, "le maître de tous les maîtres", il y découvre des portails lui permettant de voyager dans le temps.

Illustration de Baron Trump dans Baron Trump's Marvellous Underground Journey

Or le fils de Donald Trump s'appelle lui aussi Barron (même si l'orthographe est un peu différente). Et le nom du mentor, Don, ne peut que rappeler celui du Président américain.

Il n'en faut pas moins pour que le réseau social Reddit ne s'affole. On peut y lire plusieurs théories conspirationnistes depuis le post à l'origine de ce débat le 16 juillet dernier.

So the internet is going crazy about this book with Baron Trump in the title from 1893, with it's sequel "The Last President". pic.twitter.com/Cpxfy9CnB0 — Aloysius Lafronge II (@InDistans) 15 juillet 2017

"Donc internet devient fou à cause de ce livre qui date de 1893 avec Baron Trump dans le titre ainsi que sa suite: 'Le Dernier président'."

Certains internautes y voient la preuve que la famille Trump possède un moyen de voyager dans le temps comme l'explique cet article du HuffPost US. Et ce pouvoir serait rendu possible par l'aide de John Trump, l'oncle du président. Car cet ingénieur aurait consulté les travaux de Nikola Tesla, le célèbre scientifique serbo-américain qui a vécu au XIXe siècle. Il est surtout connu pour ses travaux sur l'électricité mais il aurait aussi travaillé sur les voyages temporels. Un fait qui n'a jamais été prouvé.



Leigh Scott, fervent défenseur de Donald Trump, s'est même proposé pour adapter l'histoire au cinéma. Et celui qui se définit comme un professionnel du cinéma qui réalise des films fantastiques, d'horreur et d'action à très petits budgets, est visiblement très emballé par le projet. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit Transmorphers, un film largement inspiré du blockbuster Transformers. On lui doit aussi Piranha Sharks.

The Baron Trump Adventures shall be real! Pre-order today! https://t.co/u6mgUAxZvm — Leigh Scott (@realleighscott) 17 juillet 2017

Les aventures de Baron Trump devraient devenir réalité! Commandez-le en avance maintenant!

Il a même mis en place une plateforme de crowdfunding pour financer son projet.

Dans cette vidéo il explique son engouement pour cette histoire.

"C'est un projet très spécial et bizarre dans lequel je me suis lancé", explique-t-il. "J'ai pensé comme vous tous que c'était un canular mais après quelques recherches j'ai découvert que ces livres étaient tout ce qu'il y a de plus vrai."

"Réaliser ce film est notre plus grande opportunité de troller tous les médias. L'occasion de faire quelque chose de tellement bizarre, de tellement professionnel et de tellement unique qu'ils ne pourront pas nier son existence."

Impossible de savoir si Leigh Scott adhère vraiment à ces théories ou s'il tente seulement de surfer sur le buzz, mais il n'est pas le seul à vouloir explorer cette histoire.

Le youtubeur Whang!, habitué à commenter les "étranges découvertes d'internet", s'interroge lui aussi dans une vidéo qu'il conclut mystérieusement par:

"Bien sûr je ne suis pas en train de vous dire que Donald Trump a une machine à voyager dans le temps ou qu'Ingersoll Lockwood était un prophète, toutefois je voulais quand même vous faire part de tous ces éléments."

Cet ouvrage relate l'élection d'un président outsider provoquant la rébellion d'une grande partie de la population de New York comme on peut le lire dans cet extrait:

"Toute la côte Est se trouvait dans un état de tumulte. Une foule gigantesque était en train de s'organiser sous le contrôle de leaders anarchistes et socialistes et menaçait de piller et voler les maisons des riches qui l'avait maltraitée et oppressée pendant tellement d'années."

A nouveau, certains internautes croient voir un parallèle avec l'actuel président, également outsider de l'élection qui l'a opposé à Hillary Clinton et qui a entraîné des manifestations dans les jours qui ont suivi les résultats.

Contactées par le HuffPost US, ni la Maison Blanche ni la famille Trump n'ont souhaité s'exprimer sur le sujet.

De peur de révéler le secret de la machine à remonter le temps sûrement...

